Carvana en baisse pour la deuxième journée en raison des difficultés du secteur automobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du vendeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N ont chuté de 1,9 % à 320,66 $, après une chute de 8 % la veille, sur fond d'inquiétudes croissantes concernant les prêts automobiles

** Le prêteur subprime PrimaLend Capital Partners, qui sert également le marché du financement automobile "buy-here-pay-here", s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites mercredi ** Le prêteur automobile Tricolor Holdings s'est placé sous la protection du chapitre 7 de la loi sur les faillites en septembre; le prêteur subprime First Brands s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites à la fin du mois de septembre, ce qui fait craindre des tensions sur les marchés du crédit ** Le célèbre vendeur à découvert Jim Chanos a déclaré que CVNA "soulève beaucoup de signaux d'alarme" et a exprimé des inquiétudes concernant les prêts automobiles à risque de la société après la faillite de Tricolor, lors d'une interview accordée à Bloomberg mercredi

** Il a également souligné les liens de Carvana avec son gestionnaire de prêts Bridgecrest et a déclaré que "nous n'avons pas une transparence totale sur ce qui se passe" ** Les actions de la société homologue Sonic Automotive

SAH.N se sont effondrées de 11 % après un bénéfice inférieur aux prévisions du troisième trimestre

** CVNA en hausse d'environ 58% depuis le début de l'année