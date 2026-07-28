Carrier revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande en climatisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carrier Global CARR.N a revu mardi à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, anticipant une forte demande pour ses produits de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que pour ses services de réparation sur le marché de l'après-vente.

L'action du fabricant de climatiseurs a progressé de 6 % lors des échanges de prémarché.

* La hausse des températures liée au changement climatique et l'aggravation de la pollution atmosphérique urbaine stimulent la demande de solutions de refroidissement et d'amélioration de la qualité de l'air, ce qui favorise les ventes de climatiseurs et de purificateurs tout en augmentant les interventions d'entretien, de maintenance et de modernisation des systèmes existants.

* Carrier prévoit un bénéfice ajusté de 2,90 dollars par action pour l'ensemble de l'année 2026, contre une prévision antérieure de 2,80 dollars par action.

* La société prévoit un chiffre d’affaires annuel de 23 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 22 milliards de dollars.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 86 centimes par action au deuxième trimestre, contre 92 centimes par action un an plus tôt. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 81 centimes par action.

* Le chiffre d'affaires net total pour le trimestre clos le 30 juin a progressé de 4 % par rapport à l'année précédente, à 6,35 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 6,02 milliards de dollars.