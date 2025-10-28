Carrier revoit à la baisse ses prévisions pour 2025, pénalisé par la faiblesse de la demande résidentielle

Carrier Global CARR.N a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025, mardi, face à la faiblesse de la demande de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation sur les marchés résidentiels.

Elle a également annoncé une autorisation de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 4,6 % dans les échanges de pré-marché.

Les ventes de Carrier sur le continent américain pour les marchés résidentiels ont chuté de 30 % au troisième trimestre, les distributeurs ayant réduit leurs niveaux de stocks dans un contexte de stocks élevés.

L'effondrement du marché nord-américain de l'immobilier, dû en grande partie aux taux hypothécaires élevés et à la flambée des prix des logements, a pesé sur la demande de chauffage et de ventilation.

Malgré une baisse des taux hypothécaires , les perspectives économiques incertaines et la tiédeur de l'embauche ont maintenu les acheteurs potentiels sur la touche.

Le ralentissement des ventes résidentielles a été partiellement compensé par les clients commerciaux, notamment les centres de données qui utilisent les produits de Carrier pour refroidir les serveurs informatiques qui alimentent les technologies d'intelligence artificielle.

Carrier prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 22 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure d'environ 23 milliards de dollars. Elle prévoit un bénéfice ajusté par action d'environ 2,65 dollars en 2025, contre une fourchette de 3,00 à 3,10 dollars dans ses prévisions précédentes.

La société basée en Floride a déclaré un bénéfice net ajusté de 67 cents par action au troisième trimestre, alors que Wall Street attendait 57 cents, selon les données compilées par LSEG.