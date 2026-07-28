Carrier Global en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 juillet - ** L'action du fabricant de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) Carrier Global
CARR.N progresse de 2,32 % à 70,9 $ en pré-ouverture
** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis plus de trois semaines, si cette hausse se confirme
** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de BPA ajusté, les portant respectivement à environ 23 milliards de dollars et 2,9 dollars, contre des prévisions antérieures d'environ 22 milliards de dollars et 2,8 dollars
** La société affiche un chiffre d'affaires net de 6,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 6,02 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** Le BPA ajusté du premier trimestre, à 86 cents, dépasse l’estimation moyenne des analystes de 81 cents
** “Les commandes ont été très soutenues à l’échelle mondiale au deuxième trimestre, portées par une demande continue en centres de données”, déclare le directeur général David Gitlin
** Sur 25 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et dix la recommandent “conserver”; le cours-cible médian est de 76 dollars
** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de 31,2 % depuis le début de l'année
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