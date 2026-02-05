Carrier Global chute après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Le fabricant de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation Carrier Global CARR.N a perdu près de 6,6 % à 59,5 $ avant le marché

** CARR prévoit un bénéfice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, reflétant le resserrement des dépenses de consommation sur des articles discrétionnaires tels que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation

** Le bénéfice ajusté par action pour 2026 devrait s'élever à 2,80 dollars, contre 2,91 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action du 4ème trimestre est de 34 cents, inférieur aux estimations des analystes qui étaient de 37 cents

** CARR a chuté de 22,6 % en 2025