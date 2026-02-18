 Aller au contenu principal
Carrefour vise une marge ROC de 3,5% en 2030, recentrage sur ses marchés en France, Espagne et Brésil
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 08:38

(Actualisé avec détails et précisions, partenariat avec Vusion)

Carrefour CARR.PA a dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, comprenant une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, le président-directeur général Alexandre Bompard souhaitant recentrer le groupe sur ses marchés stratégiques que sont la France, l'Espagne et le Brésil.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré viser des gains réguliers de parts de marchés dans ses pays cibles, avec un objectif de 25% en France, 20% au Brésil et un renforcement de sa position de numéro 2 sur le marché espagnol.

Carrefour a déclaré prévoir des dépenses d'investissement annuelles de 1,8 milliard d'euros au début du plan, pour atteindre 2 milliards d'euros à la fin de celui-ci.

Les investissements seront principalement consacrés à la modernisation et à l'expansion des magasins, notamment au Brésil, ainsi qu'à l'innovation liée à l'intelligence artificielle (IA) entre autres.

Le géant de la distribution a également annoncé une poursuite du plan d'économies de coûts avec un objectif d'un milliard d'euros par an.

Le plus grand distributeur alimentaire européen a également déclaré viser un flux de trésorerie net cumulé de 5 milliards d'euros sur la période 2026-2028.

Le président-directeur général Alexandre Bompard doit relever le défi de mener à bien la nouvelle étape du redressement du groupe, alors que la croissance sur le marché français, son coeur de métier, reste freinée par un environnement hautement concurrentiel et que les dépenses de consommation restent faibles en France et au Brésil.

Mardi, Carrefour a fait état d'une hausse de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, citant une amélioration de la performance en France et en Espagne.

Le groupe a déclaré mardi aborder l'exercice 2026 "avec confiance" avec la bonne performance du périmètre historique en France et la montée en puissance de Cora & Match, la bonne dynamique commerciale en Espagne et une reprise progressive des volumes au Brésil.

Malgré deux plans stratégiques précédents, le cours de l'action Carrefour est toujours en baisse de près de 29% depuis juillet 2017, date à laquelle Alexandre Bompard a pris les rênes du groupe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Dominique Vidalon ; édité par Augustin Turpin)

