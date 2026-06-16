Carrefour veut économiser €5 mlns d'ici 2030 avec la réduction plastique

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par Rihab Latrache

Carrefour CARR.PA veut économiser 5 millions d'euros d'ici 2030, en réduisant de 5.000 tonnes la quantité plastique de ses rayons, et réinvestir l'intégralité dans des baisses de prix pouvant aller jusqu'à 10%, a déclaré mardi le géant de la distribution.

"Nous allons supprimer 5.000 tonnes de plastique supplémentaires en retirant les blisters plastiques des emballages promotionnels", a déclaré le président-directeur général Alexandre Bompard lors d'une présentation aux investisseurs.

"Nous allons consacrer l'intégralité des économies de ce retrait du plastique, 5 millions d'euros, à des baisses de prix, notamment sur des produits avec des emballages recyclables", a-t-il ajouté.

Carrefour, qui dévoilait sa stratégie RSE (responsabilité sociétale des entreprises) à l'occasion d'une journée des investisseurs, a indiqué prévoir de supprimer le suremballage plastique sur les lots promotionnels dès 2028 pour les produits marques de distributeur Carrefour et dès 2030 pour les marques nationales.

Les nouveaux objectifs du détaillant français viennent répondre aux exigences européennes, ainsi qu'aux conséquences du conflit au Moyen-Orient sur les prix des matières vierges.

"L'écocontribution payée sur chaque emballage (...) a augmenté par exemple de 20% sur les plastiques en un an", a souligné Bertrand Swiderski, directeur RSE de Carrefour, ajoutant par ailleurs que le prix du polytéréphtalate d'éthylène en matière viergea augmenté de 50% en un an, notamment du fait de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.

Carrefour a également déclaré viser d'ici 2030 un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros pour les produits végétaux et de 8,5 milliards pour les produits biologiques et certifiés durables.

Le groupe va aussi étendre son dispositif "Top 100", qui demande aux principaux partenaires de Carrefour de s'aligner sur une trajectoire commune de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 150 fournisseurs.

"Pour continuer à être vendus chez nous après fin 2026, nos 100 plus grands fournisseurs doivent nous apporter la preuve qu'ils ont mis en place une trajectoire 1,5 °C", a déclaré Alexandre Bompard, saluant le succès de cette méthode "coercitive".

"C'est pour ça qu'on a étendu à 150, c'est-à-dire 50 de plus à horizon 2030", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)