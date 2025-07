Carrefour: vers une cession des activités en Italie information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 11:07









(Zonebourse.com) - Dans le cadre de sa revue stratégique, Carrefour annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe agroalimentaire NewPrinces Group en vue de la cession de l'intégralité de ses activités en Italie.



Carrefour Italie opère un réseau multi-format de 1.188 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC en recul à 4,2 milliards d'euros en 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant et un cash-flow libre net négatifs.



L'impact de cette cession sur la trésorerie est estimé à -240 millions d'euros, mais elle permettra l'amélioration du profil de croissance, de la rentabilité et de la génération de trésorerie récurrente du groupe de distribution français.



La réalisation de cette opération reste soumise à la consultation des instances du personnel, aux autorisations réglementaires, ainsi qu'à la signature de la documentation contractuelle définitive. Elle pourrait intervenir d'ici la fin de 2025.





