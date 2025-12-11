 Aller au contenu principal
Carrefour : vers le comblement du 'gap' des 14,08E du 29/05
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 12:31

Carrefour grimpe: vers 13,9E et pourrait effectuer le comblement imminent du 'gap' des 14,08E du 29/05.
Le prochain objectif serait très vite testé puisqu'il s'agit de la résistance des 14,25E, puis 23,90E, l'ex zénith d'ouverture du 23 mai.

CARREFOUR
13,9000 EUR Euronext Paris +2,24%
