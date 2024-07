Carrefour va tester le paiement avec la paume de la main à Paris, en partenariat avec Ingenico

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Carrefour va tester à Paris le paiement avec la paume de la main, mis en place par le géant Amazon dans ses magasins Whole Foods aux Etats-Unis, "en utilisant la technologie d'Ingenico", spécialiste des terminaux de paiement, a-t-il indiqué lundi.

"Le client enregistre sur une borne dédiée son schéma veineux et l'associe à sa carte bancaire", un système qui "assure une très forte sécurité des données personnelles et bancaires", indique Carrefour.

Le mode de paiement sera lancé le 29 juillet au matin dans un magasin Carrefour du 6e arrondissement de Paris, non loin de l'Ile de la Cité.

"Une fois cette opération réalisée, le client peut effectuer un achat en présentant simplement la paume de sa main au-dessus d'un terminal de paiement", explique Carrefour, qui espère que l'innovation "va permettre de fluidifier le passage en caisse et améliorer le parcours client".

Il observe en outre que "le test est lancé quelques jours après le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", dont il est l'un des importants sponsors.

Ingenico avait expliqué dans un communiqué début juin s'appuyer sur "l'utilisation de la lumière infrarouge", qui "permet de capturer avec précision les motifs des veines".

"Contrairement aux empreintes digitales ou à la reconnaissance faciale, les veines sont internes et donc moins sensibles à l'usure et aux influences environnementales, offrant ainsi un niveau de sécurité plus élevé", disait-il en annonçant déployer la technologie en Uruguay dans l'enseigne "Red Express de Tienda Inglesa".

Ce déploiement en Amérique latine se faisait en partenariat avec plusieurs entreprises, dont Mastercard, Fulcrum Biometrics, Fujitsu Frontech et Scanntech, indiquait encore Ingenico sur son site internet.

"Cette technologie non seulement accélère le processus de paiement, mais réduit également les temps d'attente en caisse, s'intègre parfaitement aux systèmes de fidélisation des clients et améliore l'expérience d'achat globale", estimait encore l'entreprise.

De son côté, le géant Amazon avait annoncé en juillet 2023 étendre le paiement sans contact avec la paume de la main dans l'ensemble de ses supermarchés Whole Foods aux États-Unis.