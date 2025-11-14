 Aller au contenu principal
Carrefour: un concert d'actionnaires recule sous les 5% du capital
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 16:56

Le concert composé de la société Peninsula Europe, des ayant-droit de Abilio dos Santos Diniz, de Flavia Buarque de Almeida, de Eduardo Rossi et du fonds d'investissement de droit brésilien Fundo de Investimento em Ações Aspen - Investimento no Exterior a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le
10 novembre 2025, le seuil de 10% des droits de vote et les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Carrefour et détenir 0,34% du capital
et 0,28% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Carrefour hors marché.

