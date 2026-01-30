Carrefour sous pression après une dégradation de Jefferies
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 14:48
"Nous pensons que l'accent mis sur la France, l'Espagne et le Brésil sera le thème de la prochaine conférence de presse, le groupe détaillant la croissance récurrente du flux de trésorerie disponible et de l'EBIT jusqu'en 2030, sur la base de la combinaison des synergies Cora/Match, de l'optimisation au Brésil et des performances en Espagne. Nos prévisions sont prolongées jusqu'en 2030", détaille le broker.
La préoccupation de Jefferies porte moins sur le succès de la revue stratégique que sur la santé de ces marchés clés. "La dynamique des ventes au détail alimentaires en France et la part de marché de Carrefour restent limitées, et nous pensons que le groupe a terminé l'année 2025 avec une croissance très faible en France, alors que les prévisions des analystes tablaient déjà sur 1 % en 2026. Les consommateurs brésiliens restent quant à eux confrontés à des difficultés importantes, le risque d'une baisse des ventes à périmètre constant pouvant se traduire par une dégradation significative des marges", conclut le broker.
Carrefour publiera ses résultats annuels le 17 février.
