Carrefour: RTG entre dans l'alliance européenne aux achats

(Zonebourse.com) - Carrefour annonce l'entrée de RTG International dans Concordis, sa nouvelle alliance européenne aux achats avec Coopérative U qui, soumise aux autorités de la concurrence, devrait être opérationnelle dès les négociations 2026.



'En créant des synergies, l'alliance réduira les coûts, augmentera la productivité, améliorera la qualité des produits, renforcera l'innovation et répondra plus efficacement aux attentes des consommateurs', explique le géant de la distribution.



RTG International globalisera les négociations de prix d'achats de plusieurs distributeurs allemands. Ensemble, les trois partenaires fondateurs de Concordis représentent un chiffre d'affaires cumulé de plus de 125 milliards d'euros.



Ils conserveront une pleine autonomie dans leurs politiques commerciales et de développement respectives, et accueilleront, dans un second temps, d'autres partenaires, sélectionnés en fonction de leur taille sur leurs marchés locaux.





