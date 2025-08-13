Carrefour: RTG entre dans l'alliance européenne aux achats
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 09:10
'En créant des synergies, l'alliance réduira les coûts, augmentera la productivité, améliorera la qualité des produits, renforcera l'innovation et répondra plus efficacement aux attentes des consommateurs', explique le géant de la distribution.
RTG International globalisera les négociations de prix d'achats de plusieurs distributeurs allemands. Ensemble, les trois partenaires fondateurs de Concordis représentent un chiffre d'affaires cumulé de plus de 125 milliards d'euros.
Ils conserveront une pleine autonomie dans leurs politiques commerciales et de développement respectives, et accueilleront, dans un second temps, d'autres partenaires, sélectionnés en fonction de leur taille sur leurs marchés locaux.
Valeurs associées
|12,6900 EUR
|Euronext Paris
|-0,55%
A lire aussi
-
Le lanceur lourd européen Ariane 6 a décollé mardi soir du centre spatial de Kourou en Guyane française, a constaté sur place un correspondant de l'AFP. Pour son deuxième vol commercial, Ariane 6 doit mettre en orbite le satellite météorologique MetOp-SG-A1, premier ... Lire la suite
-
L'Allemagne, le Royaume Uni et la France sont prêts à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août. Dans une lettre adressée au secrétaire général ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en terrain positif mercredi, portées par un regain d'appétit pour le risque au lendemain de la publication de chiffres sur l'inflation américaine alimentant les attentes d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). ... Lire la suite
-
Coup de chaleur, problèmes cardiovasculaires... Les effets délétères des fortes chaleurs sur l'organisme sont bien connus. Mais à quel point s'accumulent-ils quand une canicule dure longtemps, comme ce sera probablement le cas en ce mois d'août ? La réponse reste ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer