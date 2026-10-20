Carrefour revoit à la baisse ses objectifs annuels malgré une croissance soutenue au troisième trimestre

Carrefour a enregistré une croissance de 2,3% de ses ventes à magasins comparables au troisième trimestre 2026, après une progression de 2,1% au premier semestre. Malgré cette dynamique commerciale favorable, le géant de la distribution a abaissé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice, pénalisé par la dégradation du climat social et sécuritaire en France, qui affecte la consommation et perturbe l'exploitation de certains magasins.

Carrefour a enregistré une hausse de 3,9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, à 22,78 milliards d'euros, portée par une croissance de 2,3% à magasins comparables. En France, les ventes ont progressé de 1,2%, soutenues notamment par le redressement des enseignes Cora et Match ( 6,1%). À l'international, l'Espagne ( 2,1%) et le Brésil ( 1,4%) ont également contribué à cette dynamique. Le distributeur poursuit parallèlement le déploiement de son plan Carrefour 2030, marqué par l'expansion des magasins de proximité et une progression de 18% des ventes en ligne.

Malgré cette bonne tenue de l'activité, le groupe a revu à la baisse ses objectifs financiers annuels, invoquant les tensions sociales et sécuritaires en France, qui pénalisent la fréquentation de certains magasins et alourdissent les coûts d'exploitation.

Carrefour vise désormais une amélioration de sa marge opérationnelle courante comprise entre 0 et 15 points de base, contre 25 précédemment, et n'anticipe plus qu'une stabilité ou une légère hausse de son bénéfice ajusté par action, contre une croissance proche de 10% initialement attendue.

Le groupe prévoit également un léger recul de son flux de trésorerie disponible net et réduit son budget d'investissement annuel à 1,6 milliard d'euros, contre 1,7 milliard auparavant. Face aux incertitudes entourant les fêtes de fin d'année, le PDG Alexandre Bompard maintient néanmoins le cap stratégique du distributeur.