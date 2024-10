Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: rétrograde vers 15E, 14,7E en support court terme information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Carrefour rétrograde vers 15E, les annonces d'économies et de hausse de la fiscalité (+revalorisation des retraites différées) va peser sur le pouvoir d'achat en 2025.

Cela efface la moitié des gains de la série historique de 16 séances de hausse du 29 août au 19 septembre (14,50/16,05E), le principal support se situant vers 14,7E (ex-zénith du 22 juillet).





Valeurs associées CARREFOUR 15,19 EUR Euronext Paris -1,75%