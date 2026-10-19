Carrefour renforce son réseau de proximité avec le rachat de Codifrance

Carrefour a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe belge Colruyt en vue de l'acquisition de Codifrance, spécialiste français de la distribution alimentaire de proximité, pour une valeur d'entreprise de 152 millions d'euros.

Codifrance approvisionne environ 3 100 clients en France et emploie près de 380 collaborateurs. L'entreprise, qui dispose de trois centres de distribution, a réalisé un chiffre d'affaires de 307 millions d'euros sur l'exercice 2025/2026.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2030 et vise à renforcer la position du distributeur sur le marché français du commerce de proximité, où il accompagne déjà de nombreux commerçants indépendants, notamment à travers son réseau Proxi, qui compte plus de 1 500 magasins.

La finalisation de l'acquisition, soumise notamment à l'approbation de l'Autorité de la concurrence française, est attendue au premier semestre 2027.