Lindt & Sprüngli remplace son patron, l'ex-directeur général rappelé aux commandes par intérim

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a annoncé lundi le départ de son patron à la demande du conseil d'administration et va confier les commandes à son ancien directeur général pour assurer l'intérim en attendant de trouver un successeur.

"Le conseil d'administration a conclu que Lindt & Sprüngli a besoin d'une nouvelle direction opérationnelle pour retrouver une croissance régulière et solide", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Adalbert Lechner, aux commandes depuis octobre 2022, va quitter l'entreprise et Dieter Weisskopf, vice-président du conseil d'administration et ancien directeur général, va reprendre la direction pour assurer l'intérim "avec effet immédiat", selon le communiqué.

Le groupe a lancé le processus de recherche d'un successeur, qui devrait être nommé durant le deuxième trimestre 2027.

"Le conseil d'administration est convaincu que ce changement de direction portera la croissance future" du groupe, a déclaré son président, Ernst Tanner, cité dans le communiqué.

Depuis mars, le chocolatier suisse, connu pour ses lapins de Pâques dorés et ses pralines Lindor, a abaissé à deux reprises ses objectifs de croissance des ventes pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Face à l'envolée des cours du cacao, le groupe avait augmenté ses prix, mais les volumes de ventes en ont pâti. Fin septembre, le groupe avait évoqué des commandes plus faibles en Allemagne, Autriche et Suisse, qui comptent parmi ses marchés clés.

Le groupe a également annoncé un remaniement en Allemagne et en Autriche. Michal Spiller, directeur pour les activités en Allemagne, va lui aussi quitter l'entreprise et sera remplacé par Ali Kulein, qui dirige actuellement les activités en Autriche.

Il sera lui-même remplacé par Fabian Reinhardt, directeur global des ventes qui va reprendre la tête des activités en Autriche.

"L'ampleur de cette réinitialisation du leadership suggère des divergences de vues en interne sur la tarification en Europe, la sensibilité des consommateurs aux prix et l'urgence de mesures correctrices", a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans une note de marché.

Mais le conseil d'administration devrait lui aussi "faire l'objet d’un examen attentif", a jugé l'analyste, qui estime qu'il "aurait pu intervenir plus tôt".

Selon lui, ces changements à la tête du groupe devraient néanmoins "poser les bases du prochain cycle de croissance de Lindt".