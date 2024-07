Carrefour, Renault, Sodexo... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide annonce la création d'une direction industrielle groupe unique et à l'échelle mondiale afin de mieux répondre aux besoins de ses clients, en optimisant les processus industriels pour assurer leur assurer "les standards les plus élevés en matière de sécurité, de qualité, de fiabilité et d'efficience". Pascal Vinet, directeur général adjoint du groupe, supervisera cette nouvelle direction, tout en continuant de superviser la fonction groupe "sécurité et sûreté" et la branche d'activité mondiale "industriel marchand".

Argan

Au cours du premier semestre 2024, Argan a enregistré une forte hausse de 8% des revenus locatifs à 98 millions d'euros. "Cette croissance provient essentiellement de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024 et de l'effet année pleine des livraisons de 2023, complété par les livraisons de 2024", explique la foncière française spécialisée dans la location d'entrepôts. Ils ont progressé de 9% au deuxième trimestre.

Carrefour

Carrefour a finalisé l'acquisition des enseignes Cora et Match en France, auprès du groupe Louis Delhaize. Cette opération consolide la position de Carrefour sur le marché de la distribution alimentaire en France, avec 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match, essentiellement situés dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est historiquement peu présent. Ces magasins représentent environ 2,4% de parts de marché de la distribution alimentaire en France. La valeur d'entreprise de l'opération est de 1,05 milliard d'euros.

Elis

Elis annonce l'acquisition de 100% de Wonway Manufacturing en Malaisie. Créé en 1984, Wonway propose des services de tenues réutilisables pour salles propres (Cleanroom) à une clientèle majoritairement formée de groupes internationaux opérant dans les secteurs des semi-conducteurs, des dispositifs médicaux et de la chimie. En 2023, Wonway a généré un chiffre d'affaires de 5,9 millions d'euros avec une marge d'Ebit d'environ 15%. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juillet 2024.

Renault

Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software annonce l'élargissement de son offre de batteries, en intégrant la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) aux côtés du NMC (Nickel Manganèse Cobalt), actuellement utilisées par Renault ". " Ces nouvelles technologies permettront de réduire d'environ 20 % le coût des batteries à partir de début 2026 ", a souligné Ampere. Cette décision est une réponse efficace et innovante à la volatilité des marchés et à l'évolution des technologies ", précise la société.

Sodexo

Le spécialiste de la restauration collective dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.