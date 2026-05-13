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Carrefour remporte une victoire judiciaire face à ses franchisés
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 13:06

Carrefour CARR.PA a annoncé mercredi prendre acte d'un arrêt de la cour d’appel de Paris sur un litige relatif à son modèle de franchise qui oppose le géant français de la distribution à l’Association des franchisés Carrefour (AFC).

Dans un communiqué, le groupe souligne que la cour "confirme la pleine validité des clauses d'arbitrage insérées dans l’ensemble des contrats conclus entre Carrefour et ses partenaires", et que le tribunal de commerce de Rennes (Ille-et-Vilaine) est jugé incompétent pour traiter les demandes formulées par l’AFC, qui regroupe environ 260 franchisés.

Carrefour a dû gérer plusieurs conflits avec certains franchisés, l'affaire présentée devant la juridiction de Rennes faisant peser sur le groupe le risque d'écoper d'une amende et de se voir imposer une modification de son modèle.

Les franchisés opposés au modèle de Carrefour accusent le groupe de leur imposer une relation déséquilibrée et critiquent en particulier le prix, jugé trop élevé, auquel il leur cède les produits qui sont ensuite vendus dans leurs magasins.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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