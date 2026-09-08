Carrefour : refranchit 16,30 EUR, la MM100

Carrefour matérialise le potentiel de hausse libéré par la sortie du canal 15,6/16,1 EUR: le titre refranchit 16,30 EUR, la MM100, en direction des 16,60 EUR, et probablement 16,80 EUR, son zénith du 17 juillet.

A 16,65 EUR, Carrefour n'est plus qu'à 5% de son zénith annuel des 17,50E du 19 mai.