Carrefour : refranchit 16,30 EUR, la MM100

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Carrefour
matérialise le potentiel de hausse libéré par la sortie du canal 15,6/16,1 EUR: le titre refranchit 16,30 EUR, la MM100, en direction des 16,60 EUR, et probablement 16,80 EUR, son zénith du 17 juillet.
A 16,65 EUR, Carrefour n'est plus qu'à 5% de son zénith annuel des 17,50E du 19 mai.
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information fournie par Boursorama avec AFP•08.09.2026•15:35•
The Exploration Company, qui développe une capsule spatiale réutilisable, a levé 450 millions de dollars, un record pour une société mature dans le secteur spatial européen, a annoncé l’entreprise européenne mardi à la veille du sommet international sur l’espace ...
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information fournie par AFP Video•08.09.2026•15:30•
Ils veulent "maintenir la pression" : plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi soir devant les tribunaux, au premier jour d'examen en commission de la loi intégrale contre les violences sexuelles, pour qu'elle aille "jusqu'au bout", et soit suivie de ...
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information fournie par AFP Video•08.09.2026•15:27•
Trente-et-un morts ou disparus, dont un enfant, lors d'une nuit de cauchemar dans la Manche en novembre 2021: le tribunal correctionnel de Paris juge 14 passeurs présumés dans le pire naufrage connu de migrants tentant de rallier l'Angleterre. "C'est le procès ...
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information fournie par AFP Video•08.09.2026•15:27•
"La colère va monter, elle gronde dans les casernes avec ce qu'on vient d'avoir ce matin, elle n'est pas prête à s'apaiser", déclare David Saquet, président de l'Unsa Sapeurs-Pompiers, après une réunion au ministère de l'Intérieur sur un projet de loi dit de modernisation ...
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