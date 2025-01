Carrefour: réalise une émission obligataire de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 18:04









(CercleFinance.com) - Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros.



Celle-ci est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux achats de biens et de services (Scope 3).



Cette émission a été sursouscrite près de 6 fois. Les 500 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette.





