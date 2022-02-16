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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour publie un CA annuel en hausse à €81,25 mds
information fournie par Reuters16/02/2022 à 18:15

16 février (Reuters) - Carrefour CARR.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES TTC ANNUEL EUR 81,25 MDS CONTRE EUR 78,61 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ANNUEL EUR 2,27 MDS CONTRE EUR 2,17 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE ANNUEL EUR 1,16 MDS CONTRE EUR 1,01 MDS IL Y A UN AN

* CASH-FLOW LIBRE NET EUR 1,23 MDS CONTRE EUR 1,06 MDS IL Y A UN AN

* PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 0,52 PAR ACTION CONTRE EUR 0,48 PAR ACTION EN 2020

* OBJECTIFS OPÉRATIONNELS: PROGRESSION DU NPS GROUPE À HORIZON 2022 DE +30 POINTS DEPUIS LE DÉBUT DU PLAN

* OBJECTIFS OPÉRATIONNELS: 2.700 OUVERTURES DE MAGASINS DE PROXIMITÉ À HORIZON 2022, ATTEINT À FIN 2021

* OBJECTIFS FINANCIERS: 10 MD€ DE GMV E-COMMERCE EN 2026; 4,8 MD€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN PRODUITS BIO EN 2022

* OBJECTIFS OPÉRATIONNELS: UN TIERS DU CA RÉALISÉ VIA DES PRODUITS À MARQUE CARREFOUR EN 2022

* OBJECTIF RELEVÉ DE 2,4 MD€ À 2,7 MD€ D’ÉCONOMIES DE COÛTS ADDITIONNELS À HORIZON 2023 EN ANNÉE PLEINE (VERSUS 2020)

* OBJECTIFS FINANCIERS: CASH-FLOW LIBRE NET D’UN NIVEAU SUPÉRIEUR À 1 MD€ PAR AN

* OBJECTIFS FINANCIERS: NIVEAU ANNUEL D’INVESTISSEMENTS (CAPEX) D’ENVIRON 1,7 MD€; CAPEX ATTENDU AUTOUR DE 1,85 MD€ EN 2022

* 300 M€ DE CESSIONS D’ACTIFS IMMOBILIERS NON STRATÉGIQUES A HORIZON 2022, ATTEINT À FIN 2021

* NOUVEAU RACHAT D’ACTIONS POUR 750 M€ EN 2022

* ACQUISITION DE GRUPO BIG: DÉCISION FINALE DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE EST ATTENDUE D'ICI JUIN 2022

* ACQUISITION DE GRUPO BIG: CARREFOUR RELÈVE L’OBJECTIF DE SYNERGIES À PLUS DE 2,0 MD BRL

Texte original sur Eikon nNDL2DPNgV Pour plus de détails, cliquez sur [ CARR.PA ]

(Rédaction de Gdansk)

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