Carrefour, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 7 octobre 2025

(AOF) - Carrefour (- 1,13 %, à 12,74 euros)

Carrefour se dirige vers un deuxième repli consécutif. La veille, le titre du géant de la grande distribution avait reculé de 1,72 %. Fin juillet, le groupe avait confirmé ses objectifs annuels à savoir une légère progression de l'Ebitda, du résultat opérationnel courant et du cash-flow libre net.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Double ambition :

- devenir le n° 1 mondial de la transition alimentaire,

- devenir une « digital retail company », le modèle de valeur s’appuyant sur les données ;

- Capital marqué par la présence de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (11,01 % des actions et 13,69 % des droits de vote), Peninsula Europe (9,23 % et 15,68 %) et salariés (1,62% et 2,24 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus,

- revue stratégique du portefeuille d’activités et des formats de magasins,

- priorité aux gammes de marque Carrefour (37 % des ventes) ou de premier prix et à la baisse des coûts finançant les investissements en compétitivité,

- économies en fonds propres tirées de l’exploitation des actifs non commerciaux : retail media via la société commune Unlimitail avec Publicis et valorisation des actifs immobiliers (projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail en France et, au Brésil, la 1 ère foncière d’Amérique du sud),

- en France : consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex-Casino, Match & Cora, avec gènération de synergies de 130 M€ de d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Carrefour Brésil, retiré de la cote locale au 2 nd semestre, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links, (objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » visant la neutralité carbone en 2050 :

- repli de 50 % des émissions scoês 1 et 2 en 2030 vs 2019 et de 70 % en 2040,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France,

- emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement de projets RSE ;

- Bilan sain avec une dette nette de 3,8 Md€ et un autofinancement libre de 1,5 Md€.

Défis

- Poursuite des gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Interrogations sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé et difficultés relationnelles avec les fournisseurs utilisées comme argument par le fonds activiste Whitelight ;;

- Anticipation 2025 confirmée « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.