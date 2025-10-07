 Aller au contenu principal
CAC 40
7 984,26
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 7 octobre 2025
information fournie par AOF 07/10/2025 à 12:04

(AOF) - Carrefour (- 1,13 %, à 12,74 euros)

Carrefour se dirige vers un deuxième repli consécutif. La veille, le titre du géant de la grande distribution avait reculé de 1,72 %. Fin juillet, le groupe avait confirmé ses objectifs annuels à savoir une légère progression de l'Ebitda, du résultat opérationnel courant et du cash-flow libre net.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Double ambition :

- devenir le n° 1 mondial de la transition alimentaire,

- devenir une « digital retail company », le modèle de valeur s’appuyant sur les données ;

- Capital marqué par la présence de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (11,01 % des actions et 13,69 % des droits de vote), Peninsula Europe (9,23 % et 15,68 %) et salariés (1,62% et 2,24 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus,

- revue stratégique du portefeuille d’activités et des formats de magasins,

- priorité aux gammes de marque Carrefour (37 % des ventes) ou de premier prix et à la baisse des coûts finançant les investissements en compétitivité,

- économies en fonds propres tirées de l’exploitation des actifs non commerciaux : retail media via la société commune Unlimitail avec Publicis et valorisation des actifs immobiliers (projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail en France et, au Brésil, la 1 ère foncière d’Amérique du sud),

- en France : consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex-Casino, Match & Cora, avec gènération de synergies de 130 M€ de d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Carrefour Brésil, retiré de la cote locale au 2 nd semestre, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links, (objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » visant la neutralité carbone en 2050 :

- repli de 50 % des émissions scoês 1 et 2 en 2030 vs 2019 et de 70 % en 2040,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France,

- emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement de projets RSE ;

- Bilan sain avec une dette nette de 3,8 Md€ et un autofinancement libre de 1,5 Md€.

Défis

- Poursuite des gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Interrogations sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé et difficultés relationnelles avec les fournisseurs utilisées comme argument par le fonds activiste Whitelight ;;

- Anticipation 2025 confirmée « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.

Valeurs associées

CARREFOUR
12,7500 EUR Euronext Paris -1,05%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2025 à 12:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

