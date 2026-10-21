Carrefour plonge après avoir abaissé ses perspectives annuelles

L'action Carrefour plonge mercredi à la Bourse de Paris après que le géant de la grande distribution a abaissé la veille ses objectifs financiers annuels, disant évaluer l'impact "de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France.
L'action chute de plus de 10% à 07h11GMT, signant la pire performance du CAC 40, qui avance de 0,11% à la même heure.
Le groupe a dit mardi que les violences et pillages le weekend dernier dans les rues françaises, en marge des mobilisations contre la vie chère, ont touché un "nombre important" de magasins et placé ses équipes et partenaires dans des "situations particulièrement difficiles".
Le courtier Morgan Stanley a par ailleurs abaissé sa recommandation sur l'action du groupe, passant à "pondération en ligne" contre "surpondérer" auparavant.
"Pour adopter une vision plus optimiste, il faudrait disposer d'une meilleure visibilité sur l'EBIT en France et de perspectives plus stables en matière de bénéfice par action et de flux de trésorerie disponible", dit-il.
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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