Carrefour : plombé par ses trimestriels, dévisse de -8% information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 10:13









(CercleFinance.com) - Carrefour , plombé par ses trimestriels, dévisse de -8% vers 12,6E : le plancher annuel des 13,15E du 22 janvier 2025 (et 28/06/2024 puis 9/7/2020) est pulvérisé, un 'gap' de rupture s'est ouvert entre 13,70 et 12,9E, c'est un signal baissier majeur.

Le titre retrace ses pires niveaux depuis le 26 mai 2020 et semble se diriger vers un re-test du plancher majeur des 12,15/12,2E du 12 mars et 15 mai 2020.

Cette chute sanctionne un Résultat Opérationnel Courant (ROC) en repli de -51 ME (-2,2% ; +1,4% à changes constants).

La marge opérationnelle se contracte de -0,1 à à 2,6%, le RNPG chute de plus de moitié à 723 ME contre 1 659 ME en 2023... et le RNPG net ajusté par action s'établit à 1,61E contre 1,71E en 2023.





Valeurs associées CARREFOUR 12,59 EUR Euronext Paris -8,17%