Carrefour, Mersen, Saint-Gobain, Sopra Steria... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Carrefour

Carrefour a dévoilé la finalisation de la cession de l'intégralité de ses activités en Italie au groupe NewPrinces, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises. Les activités de Carrefour Italie sont déconsolidées à partir du 30 novembre 2025. Fin juillet, le géant de la grande distribution avait annoncé être en négociations avec NewPrinces pour la cession de ses activités de l'autre côté des Alpes. Ces dernières comprennent 1 188 magasins répartis sur le territoire, et ont généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2024.

Compagnie des Alpes

Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera ses résultats annuels.

Mersen

Mersen a annoncé avoir été sélectionné par la Defense Logistic Agency (DLA) des Etats-Unis, pour la fourniture du graphite synthétique isostatique. La société française dédiée aux spécialités électriques et matériaux avancés a remporté ce contrat d'une durée de trois ans et d'un montant de 10 millions de dollars. Mersen se félicite d'avoir été choisi outre-Atlantique, ce qui valide la pertinence de sa présence locale, mais aussi ses compétences avancées dans la production de graphite synthétique, un matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense.

Quadient

Le spécialiste du matériel logistique et du traitement du courrier livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé le 3 novembre la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 75 millions d'euros et des effectifs de 123 collaborateurs, SFIC Belgique opère un réseau de 10 agences qui couvre l'ensemble de la Belgique. Saint-Gobain a également finalisé le 1er décembre la cession de Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, avec une forte présence dans le sud du pays.

Sopra-Steria

Sopra Steria a annoncé la finalisation de l'acquisition de Neocase pour renforcer les activités de Sopra HR. L'entreprise de services du numérique étend sa palette d'expertises métiers dans les domaines de l'employee relationship management (ERM), du business process automation (BPA), du collaborative case management et de l'employee document management. " Cette acquisition permettra à Sopra HR de proposer une offre de bout en bout de services RH aux salariés (HR services delivery) avec une expérience collaborateur optimale ", ajoute l'acquéreur.