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Carrefour, Maisons du monde, Société de la Tour Eiffel... les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 17/04/2026 à 18:22

(AOF) - Carrefour

Carrefour annonce la signature d'un accord avec Aydin, propriétaire de l'enseigne A101, en vue de la cession de la participation de 89% détenue conjointement par Carrefour (32%) et Sabanci (57%) dans CarrefourSA.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes diffusera ses résultats annuels.

Maisons du monde

Maisons du monde a annoncé le report de la publication de ses résultats 2025 et de son rapport financier annuel dans la perspective d'une prochaine communication sur l'issue de sa recherche d'adossement.

Mercialys

La foncière d'immobilier commercial livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Société de la Tour Eiffel

Le groupe SMA BTP, actionnaire majoritaire de la Société de la Tour Eiffel, a déposé un projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) qui sera suivie d'un retrait obligatoire. Une étape finale qui marquera la sortie de la foncière de la cote parisienne.

Valeurs associées

CARREFOUR
16,550 EUR Euronext Paris -1,34%
FREELANCE.COM
2,060 EUR Euronext Paris +0,49%
MAISONS DU MONDE
0,7500 EUR Euronext Paris -5,06%
MERCIALYS
12,840 EUR Euronext Paris +0,63%
TOUR EIFFEL
8,040 EUR Euronext Paris -0,25%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/04/2026 à 18:22:00.

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