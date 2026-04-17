Carrefour, Maisons du monde, Société de la Tour Eiffel... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Carrefour
Carrefour annonce la signature d'un accord avec Aydin, propriétaire de l'enseigne A101, en vue de la cession de la participation de 89% détenue conjointement par Carrefour (32%) et Sabanci (57%) dans CarrefourSA.
Freelance.com
Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes diffusera ses résultats annuels.
Maisons du monde
Maisons du monde a annoncé le report de la publication de ses résultats 2025 et de son rapport financier annuel dans la perspective d'une prochaine communication sur l'issue de sa recherche d'adossement.
Mercialys
La foncière d'immobilier commercial livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Société de la Tour Eiffel
Le groupe SMA BTP, actionnaire majoritaire de la Société de la Tour Eiffel, a déposé un projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) qui sera suivie d'un retrait obligatoire. Une étape finale qui marquera la sortie de la foncière de la cote parisienne.
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