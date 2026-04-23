Carrefour, L'Oréal, EssilorLuxottica, Renault, STMicro...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide confirme ses ambitions outre-Atlantique en annonçant un investissement massif de plus de 350 millions de dollars destiné à soutenir la future usine sidérurgique bas carbone de HYUNDAI-POSCO Louisiana LLC (HPLS). Ce projet, dont la mise en service est prévue pour 2028, marque une étape clé dans le renforcement de la souveraineté industrielle américaine.

Carrefour

Le géant de la distribution a enregistré un chiffre d'affaires TTC de 21,1 MdsEUR au premier trimestre 2026 (pre-IAS 29), en progression de 2,2% à données comparables. A changes constants, la croissance atteint 2,5%, portée notamment par un effet essence favorable de 0,8% et un effet calendaire positif de 0,4%.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en baisse de 6% (+4% à taux de change constants) à 0,30 EUR au titre du 1er trimestre 2026, avec une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,6 point à 30,3%. À 1,51 MdEUR, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels d'entreprise a diminué de 4% en données totales mais augmenté de 3% à taux de change constants, dont un CA logiciel de 1,38 MdEUR, composé à 85% de revenus récurrents. Aussi, Dassault Systèmes confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2026, dont un BNPA entre 1,30 et 1,34 EUR, une marge opérationnelle non-IFRS entre 32,2% et 32,6%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 6,29 et 6,41 MdsEUR.

Edenred

Edenred débute l'année 2026 dans la continuité de 2025. Le revenu total atteint 730 MEIR, en hausse de 3,1% en données comparables (+0,8% en publié). Cette progression intègre un impact négatif des nouvelles réglementations en Italie et au Brésil. Retraité de ces effets, la croissance intrinsèque du chiffre d'affaires opérationnel s'élève à 8,2%, traduisant une dynamique commerciale soutenue, estime le management. Edenred confirme ses objectifs pour 2026. Le groupe anticipe une baisse de l'EBITDA comprise entre 8% et 12% en données comparables, tout en visant une croissance intrinsèque de 8% à 12%. Il maintient également un taux de conversion de trésorerie élevé, avec un free cash-flow représentant au moins 35% de l'EBITDA, malgré les incertitudes liées aux évolutions réglementaires.

Eramet

Le chiffre d'affaires ajusté d'Eramet au premier trimestre 2026 s'élève à 840 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport au premier trimestre 2025. (+ 22% à périmètre et change constants avec - 9% d'effet change). Cette progression reflète un effet prix positif conjugué à un effet volume favorable pour l'ensemble des activités, à l'exception des sables minéralisés, pénalisés par le recul des volumes vendus dans un contexte de contraction des prix. Le montant des investissements d'Eramet est attendu entre 250 et 290 MEUR en 2026.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires consolidé de 7 127 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de +10,8 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 (+4,1 % à taux de change courants). Le groupe prévoit de réaliser, au cours des cinq prochaines années et à taux de change constants, une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté.

Gecina

Les revenus locatifs à périmètre constant sont en hausse de + 2,3 % au 1er trimestre 2026, surperformant l'indexation qui ralentit en France (+ 1,3 %), sous l'effet de la réversion et de l'occupation. La croissance organique atteint + 1,5 % sur les bureaux et + 7,5 % sur le résidentiel.

Getlink

Getlink affiche un chiffre d'affaires de 371 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 15% à taux de change constant, avec des contributions positives de ses trois divisions Eurotunnel, Europorte et Eleclink. A 258 MEUR, le CA d'Eurotunnel, la division opérant le tunnel sous la Manche, a augmenté de 4%, "porté par la solidité du trafic du réseau ferroviaire, la poursuite du succès de la stratégie commerciale de LeShuttle et la résilience à la hausse du prix du pétrole".

GTT

GTT annonce que son chiffre d'affaires a atteint 192,5 MEUR au 1er trimestre (consensus : 190 MEUR), en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt. Pour 2026, GTT cible un chiffre d'affaires compris entre 740 MEUR et 780 MEUR (le consensus est à 768 MEUR) et un EBITDA compris entre 490 MEUR et 530 MEUR (consensus : 520 MEUR) sous réserve de l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annonce la signature et le closing d'un accord en vue de l'acquisition des activités de trading de PCB de la société Tekube SRL. Située en Italie du Nord, Tekube SRL exerce une activité d'achat-revente de circuits imprimés au service de 30 clients actifs à fin 2025.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle a réalisé un chiffre d'affaires de 990,7 millions d'euros au premier trimestre 2026, en hausse de 14,2%. Corrigée d'un effet de change défavorable, principalement lié au dollar américain, la croissance atteint 17,2% à données comparables, après un premier trimestre 2025 déjà dynamique (+17,9%).

Ipsen

Ipsen a démarré l'année 2026 de façon dynamique, avec une croissance du chiffre d'affaires de 22,6% à taux de change constant (17% en données publiées). Cette progression repose sur ses trois principales aires thérapeutiques. Le chiffre d'affaires de la période atteint 1,074 milliard d'euros. L'oncologie génère 707,5 millions d'euros ( 8%), les Maladies Rares bondissent de 109,1% à 147,1 millions d'euros, et les Neurosciences progressent de 13,8% à 220,3 millions d'euros. Hors Somatuline, le portefeuille accélère nettement, en hausse de 27,5% à taux de change constant.

L'Oréal

Le géant des cosmétiques a publié un chiffre d'affaires de 12,15 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, affichant une croissance organique solide de 7,6% ( 6,7% en données comparables ajustées), ou de 3,6% en données publiées. Malgré un impact négatif des taux de change de -5,5%, le groupe accélère et gagne des parts de marché dans toutes les régions du monde. Le consensus tablait sur des revenus de 11,7 milliards d'euros, L'Oréal a donc battu les attentes de 3,85%.

Mauna Kea

Au premier trimestre 2026, traditionnellement le plus faible de l'année, les ventes de produits ont bondi de 68% pour atteindre 1,5 million d'euros. Cette dynamique a reposé sur deux piliers : le marché américain où les placements de systèmes Cellvizio ont bondi de 85% au premier trimestre 2026, notamment grâce au succès dans le diagnostic des kystes pancréatiques, et l'international avec l'application CellTolerance qui a connu une croissance à trois chiffres ( 326%), s'imposant comme le second moteur de revenus du groupe.

Orange

Sur les trois premiers mois de l'année 2026, Orange a généré un chiffre d'affaire de 10,095 milliards d'euros, en hausse de 3,5% en base comparable et de 1,9% en données historiques. L'activité a été soutenue par les bonnes performances enregistrées dans les zones Afrique et Moyen-Orient (+12,7%), France (+2,3%) et Europe (+2,2%). Grâce à cette bonne performance, Orange a relevé son objectif annuel d'Ebitdaal qui est désormais attendu en hausse de plus de 3% sur l'exercice 2026, contre environ 3% précédemment. Les autres objectifs ont été confirmés, à savoir : un ratio eCapex/chiffre d'affaires d'environ 15% (il s'est élevé à 15,3% au premier trimestre), un cash-flow organique de 4 MdsEUR et un ratio dette nette/Ebitdaal autour de 2x à moyen terme.

Renault

Renault Group signe un début d'année en croissance, avec un chiffre d'affaires de 12,53 milliards d'euros au premier trimestre 2026, en hausse de 7,3% ( 8,8% à taux de change constants) . Cette progression repose à la fois sur l'activité automobile ( 6,5%) et sur Mobilize Financial Services ( 13%). Les ventes reculent toutefois de 3,3%, à 546 183 unités, pénalisées par des perturbations exceptionnelles chez Dacia.

Safran

Safran démarre l'année 2026 sur un rythme soutenu. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 8,624MdsEUR, en hausse de 18,8% sur un an (+23% en organique). Cette performance repose avant tout sur la dynamique des activités de propulsion civile, portée par la montée en cadence du moteur LEAP et par la progression des services. Le consensus est dépassé d'environ 4%. Safran confirme ses objectifs pour 2026, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires comprise entre 12% et 15%. Le groupe vise un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2MdsEUR et un cash-flow libre pouvant atteindre 4,6MdsEUR, malgré des incertitudes liées à l'environnement géopolitique et aux capacités de production de la chaîne d'approvisionnement.

Sanofi

Le laboratoire pharmaceutique français a connu un bon début d'année, marqué par des revenus en hausse de 6,2%, à 10,509 milliards d'euros, un résultat opérationnel des activités en progression de 2,2%, à 2,967 milliards d'euros, un résultat net des activités qui a augmenté de 2,4%, à 2,264 milliards d'euros, et enfin un bénéfice net par action qui s'est apprécié de 5%, à 1,88 euro. Les perspectives ont été confirmées pour l'ensemble de l'exercice : à taux de change constants, le chiffre d'affaires devrait enregistrer une progression dans le haut de la fourchette à un chiffre, le bénéfice net par action des activités devrait connaître une croissance légèrement supérieur à celles des ventes, générant une croissance rentable.

Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech publie des résultats trimestriels en amélioration sur un an. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires atteint 762 millions d'euros, en hausse de 7,9% à taux de change constant sur un an. Cette progression repose surtout sur la croissance de l'activité récurrente liée aux consommables de bioproduction. En données publiées, incluant les effets de change, la croissance ressort à 2,3%. Toutes les régions contribuent à cette dynamique. L'activité progresse de 9,1% en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), de 5,6% en Amérique et de 9,4% en Asie-Pacifique.

STMicroelectronics

STMicroelectronics publie au titre de son 1er trimestre 2026, en données non GAAP, un BPA en hausse de 85,7% en comparaison annuelle, à 0,13 USD, et une marge d'exploitation de 5,5% contre 0,4% un an auparavant, ainsi qu'une marge brute améliorée de 0,7 point à 34,1%. Le chiffre d'affaires net du fabricant franco-italien de semiconducteurs a augmenté de 23% à 3,10 MdsUSD ( 21,4% hors contribution de l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP), au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives financières.

Verallia

Verallia publie au titre de son 1er trimestre 2026 un EBITDA ajusté en hausse de 8% à 159 MEUR, soit une marge de 19,9% contre 18% un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 798 MEUR, en baisse de -2,4% (-1,2% à taux de change et périmètre constants). Le fabricant d'emballages en verre précise que cette baisse du CA reflète celle des prix de vente, tandis que ses volumes se sont montrés stables, la croissance dans la plupart des pays compensant la baisse attendue de l'activité en Allemagne.

Vinci

Vinci Energies annonce la signature d'un contrat de 192 millions d'euros avec le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Économie et des Finances de Guinée. Le contrat porte sur la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de production et de transport d'électricité.

Wendel

La stratégie de diversification de Wendel dans les marchés privés a porté ses fruits. La plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers (regroupant IK Partners et Monroe Capital) a connu une bonne dynamique avec un chiffre d'affaires total de 107,7 millions d'euros au premier trimestre 2026 (+132% sur un an, dont une croissance organique de 6%). Au 31 mars 2026, les actifs sous gestion s'élevaient à 41,8 MdsEUR, en croissance de 3% sur le trimestre.