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Carrefour, L'Oréal, EssilorLuxottica...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 22/04/2026 à 18:37

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Air Liquide

Le géant français des gaz industriels accélère sa stratégie de décarbonation aux États-Unis. En signant un contrat majeur avec le consortium HYUNDAI-POSCO, Air Liquide renforce son infrastructure critique le long du Mississippi.

BioMérieux

Le spécialiste mondial du diagnostic in vitro détaillera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Bolloré

Le groupe annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Carrefour

Le géant de la distribution a enregistré un chiffre d'affaires TTC de 21,1 MdsEUR au premier trimestre 2026 (pre-IAS 29), en progression de 2,2% à données comparables. A changes constants, la croissance atteint 2,5%, portée notamment par un effet essence favorable de 0,8% et un effet calendaire positif de 0,4%.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur publiera ses résultats du premier trimestre.

Edenred

Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eramet

Le groupe minier présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires consolidé de 7 127 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de +10,8 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 (+4,1 % à taux de change courants).

Gecina

Les revenus locatifs à périmètre constant sont en hausse de + 2,3 % au 1er trimestre 2026, surperformant l'indexation qui ralentit en France (+ 1,3 %), sous l'effet de la réversion et de l'occupation. La croissance organique atteint + 1,5 % sur les bureaux et + 7,5 % sur le résidentiel.

Getlink

Le concessionnaire du tunnel sous la Manche livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

Le groupe publie une activité trimestrielle en très légère hausse, portée par une forte dynamique commerciale mais pénalisée par un effet de base sur les méthaniers en construction.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annonce la signature et le closing d'un accord en vue de l'acquisition des activités de trading de PCB de la société Tekube SRL.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle a réalisé un chiffre d'affaires de 990,7 millions d'euros au premier trimestre 2026, en hausse de 14,2%. Corrigée d'un effet de change défavorable, principalement lié au dollar américain, la croissance atteint 17,2% à données comparables, après un premier trimestre 2025 déjà dynamique (+17,9%).

L'Oréal

Le numéro un mondial de la beauté a débuté 2026 de bien belle manière. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 12 milliards d'euros au premier trimestre, L'Oréal confirme sa capacité à surperformer un marché, pourtant marqué par les incertitudes économiques, grâce aux parfums et aux soins pour les cheveux.

Mauna Kea

Portée par une accélération de ses ventes aux Etats-Unis et un bilan assaini, Mauna Kea Technologies semble avoir tourné la page de ses difficultés financières. L'année 2026 démarre sur les chapeaux de roue.

Orange

Le groupe diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo annonce la nomination de Vincent Chataignier en tant que directeur général délégué de Focus Entertainment Publishing.

Renault

Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Safran

L'équipementier aéronautique rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Saint-Gobain

Le fabricant des matériaux de construction détaillera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique présentera ses résultats du premier trimestre.

Seb

Le groupe livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

STMicroelectronics

Le spécialiste des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du premier trimestre.

Vinci

Vinci Energies annonce la signature d'un contrat de 192 millions d'euros avec le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Économie et des Finances de Guinée.

Voltalia

Le groupe communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Wendel

Le groupe diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

ACCOR
43,3200 EUR Euronext Paris -2,30%
AIR LIQUIDE
186,2200 EUR Euronext Paris -0,12%
BIOMERIEUX
88,7500 EUR Euronext Paris -2,04%
BOLLORE SE
5,1300 EUR Euronext Paris +0,98%
CARREFOUR
16,8000 EUR Euronext Paris +0,54%
EDENRED
20,2300 EUR Euronext Paris -1,89%
ERAMET
52,7000 EUR Euronext Paris +1,25%
ESSILORLUXOTTICA
201,5000 EUR Euronext Paris -2,52%
GECINA
72,2000 EUR Euronext Paris -0,28%
GETLINK
19,4400 EUR Euronext Paris -0,05%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
200,0000 EUR Euronext Paris +1,68%
GUERBET
9,940 EUR Euronext Paris -0,10%
ICAPE HOLDING
5,5600 EUR Euronext Paris +4,91%
ID LOGISTICS
336,0000 EUR Euronext Paris -2,18%
L'OREAL
344,9000 EUR Euronext Paris -0,07%
MAUNA KEA
0,1888 EUR Euronext Paris +1,94%
ORANGE
17,3600 EUR Euronext Paris -1,62%
PULLUP ENTERTAINMENT
9,6000 EUR Euronext Paris -0,62%
RENAULT
31,2900 EUR Euronext Paris -0,67%
ROCHE BOBOIS
26,300 EUR Euronext Paris -2,95%
SAFRAN
272,5000 EUR Euronext Paris -3,51%
SAINT-GOBAIN
76,9200 EUR Euronext Paris -1,91%
SANOFI
80,7800 EUR Euronext Paris -0,30%
SEB
48,7600 EUR Euronext Paris -0,49%
STMICROELECTRONICS
37,4600 EUR Euronext Paris -0,40%
VINCI
130,7500 EUR Euronext Paris -2,17%
VOLTALIA
7,0100 EUR Euronext Paris +1,45%
WENDEL
84,5000 EUR Euronext Paris -3,81%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 18:37:00.

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