Carrefour: l'option actions préférée pour Carrefour Brésil information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 07:10









(CercleFinance.com) - Carrefour indique qu'à la suite de leur approbation du projet d'acquisition de la totalité du capital de Carrefour Brésil par le groupe français, les actionnaires minoritaires de sa filiale brésilienne ont opté majoritairement pour la contrepartie en actions Carrefour.



Le distributeur émettra donc, après approbation de son conseil d'administration, un total de 58.345.601 nouvelles actions Carrefour. Le nombre total d'actions composant le capital social atteindra ainsi 736.314.789 dont 30.116.251 actions d'auto-contrôle.



Toujours sur la base du choix des actionnaires, Carrefour versera une contrepartie totale en numéraire d'environ 900 millions de réaux brésiliens (environ 140 millions d'euros), une dépense sera financée par les ressources existantes.





