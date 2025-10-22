Carrefour, Kering, Michelin... les valeurs à suivre demain à Paris -

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Alten

Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Carrefour

Carrefour a annoncé la confirmation de ses objectifs annuels après avoir fait état d'une hausse de 2,1%, en données comparables, de ses revenus au troisième trimestre, à 22,61 milliards d'euros. Le géant français de la grande distribution a été soutenu par ses activités sud-américaines (+5,5%). Les ventes dans l'Hexagone ont crû de 0,7%, et de 1% dans le reste de l'Europe.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.

Exail Technologies

Exail Technologies a enregistré une croissance de 18% de ses revenus au troisième trimestre 2025, portant la progression à près de 30% pour les neuf premiers mois de l'année. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de base de comparaison exigeante, le troisième trimestre 2024 ayant connu une croissance exceptionnelle de 37%. Au cours de ce trimestre, la société a réalisé 85 millions d'euros de prises de commandes.

Fnac Darty

Fnac Darty a dégagé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,6% sur un an à périmètre comparable. L'an dernier à la même époque, le spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels avait engrangé des revenus de l'ordre de 1,85 milliard d'euros, avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024. La hausse des ventes est plus marquée sur le troisième trimestre que sur le premier semestre, où le chiffre d'affaires de Fnac Darty n'avait progressé que de 0,7% à périmètre comparable.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ID Logistics

ID Logistics enregistre un chiffre d'affaires de 937,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 13,4%. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable au cours du trimestre, la croissance s'élève à 15,4% à données comparables par rapport à la même période de l'exercice 2024. En France (27% du chiffre d'affaires du groupe) le chiffre d'affaires est en hausse de 16,1% à données comparables. En outre, sur cette période, les revenus en Europe hors France (47% du chiffre d'affaires du groupe) progressent de 11,2% à données comparables.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le chiffre d'affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s'élève à 3,4 milliards d'euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d'affaires au troisième trimestre constitue pour autant une forte amélioration séquentielle (-15% au deuxième trimestre 2025), dont environ la moitié s'explique par la performance des Maisons, au-delà des bases de comparaison favorables", explique le groupe de luxe.

Maisons du monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Michelin

Michelin, qui avait lancé un avertissement sur résultats le 14 octobre dernier, a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 4,4%, à 19,3 milliards d'euros. Comme annoncé précédemment, la dégradation de l'activité sur la période de juillet à septembre est majoritairement liée à la région Amérique du Nord. Dans le détail, le marché de la première monte est en baisse en Europe et en Amérique du Nord et le marché du remplacement a été nourri par les importations de pneus budget.

Orange

L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

STMicroelectronics

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Thales

Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Tikehau

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

VusionGroup a dévoilé un chiffre d'affaires du 3ème trimestre de 347,8 millions d'euros, en progression de 56% en normes IFRS, et de 355,3 millions d'euros en données ajustées, en croissance de 59%. Le niveau de commandes sur 12 mois glissants a atteint 1,764 milliard d'euros (+26%) " grâce à une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe ", précise le groupe.

Wendel

La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.