 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 201,50
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour, Kering, Michelin... les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 22/10/2025 à 18:25

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Alten

Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Carrefour

Carrefour a annoncé la confirmation de ses objectifs annuels après avoir fait état d'une hausse de 2,1%, en données comparables, de ses revenus au troisième trimestre, à 22,61 milliards d'euros. Le géant français de la grande distribution a été soutenu par ses activités sud-américaines (+5,5%). Les ventes dans l'Hexagone ont crû de 0,7%, et de 1% dans le reste de l'Europe.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.

Exail Technologies

Exail Technologies a enregistré une croissance de 18% de ses revenus au troisième trimestre 2025, portant la progression à près de 30% pour les neuf premiers mois de l'année. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de base de comparaison exigeante, le troisième trimestre 2024 ayant connu une croissance exceptionnelle de 37%. Au cours de ce trimestre, la société a réalisé 85 millions d'euros de prises de commandes.

Fnac Darty

Fnac Darty a dégagé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,6% sur un an à périmètre comparable. L'an dernier à la même époque, le spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels avait engrangé des revenus de l'ordre de 1,85 milliard d'euros, avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024. La hausse des ventes est plus marquée sur le troisième trimestre que sur le premier semestre, où le chiffre d'affaires de Fnac Darty n'avait progressé que de 0,7% à périmètre comparable.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ID Logistics

ID Logistics enregistre un chiffre d'affaires de 937,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 13,4%. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable au cours du trimestre, la croissance s'élève à 15,4% à données comparables par rapport à la même période de l'exercice 2024. En France (27% du chiffre d'affaires du groupe) le chiffre d'affaires est en hausse de 16,1% à données comparables. En outre, sur cette période, les revenus en Europe hors France (47% du chiffre d'affaires du groupe) progressent de 11,2% à données comparables.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le chiffre d'affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s'élève à 3,4 milliards d'euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d'affaires au troisième trimestre constitue pour autant une forte amélioration séquentielle (-15% au deuxième trimestre 2025), dont environ la moitié s'explique par la performance des Maisons, au-delà des bases de comparaison favorables", explique le groupe de luxe.

Maisons du monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Michelin

Michelin, qui avait lancé un avertissement sur résultats le 14 octobre dernier, a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 4,4%, à 19,3 milliards d'euros. Comme annoncé précédemment, la dégradation de l'activité sur la période de juillet à septembre est majoritairement liée à la région Amérique du Nord. Dans le détail, le marché de la première monte est en baisse en Europe et en Amérique du Nord et le marché du remplacement a été nourri par les importations de pneus budget.

Orange

L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

STMicroelectronics

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Thales

Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Tikehau

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

VusionGroup a dévoilé un chiffre d'affaires du 3ème trimestre de 347,8 millions d'euros, en progression de 56% en normes IFRS, et de 355,3 millions d'euros en données ajustées, en croissance de 59%. Le niveau de commandes sur 12 mois glissants a atteint 1,764 milliard d'euros (+26%) " grâce à une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe ", précise le groupe.

Wendel

La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ACCOR
42,6300 EUR Euronext Paris +0,42%
ADP
121,8000 EUR Euronext Paris +1,00%
ALTEN
70,4000 EUR Euronext Paris -0,56%
BUREAU VERITAS
27,9600 EUR Euronext Paris +0,65%
CARREFOUR
13,4750 EUR Euronext Paris +0,56%
DASSAULT SYSTEMES
30,1200 EUR Euronext Paris -0,50%
EXAIL TECHNOLOGIES
81,9000 EUR Euronext Paris -3,53%
FNAC DARTY
28,8500 EUR Euronext Paris +0,52%
GUERBET
14,860 EUR Euronext Paris +0,54%
ID LOGISTICS
398,0000 EUR Euronext Paris +0,76%
IPSOS
36,4400 EUR Euronext Paris -0,16%
KERING
317,3000 EUR Euronext Paris -2,07%
MAISONS DU MONDE
2,0350 EUR Euronext Paris +0,49%
MICHELIN
27,4300 EUR Euronext Paris -1,65%
ORANGE
14,0700 EUR Euronext Paris -0,39%
RENAULT
35,2800 EUR Euronext Paris -0,17%
ROCHE BOBOIS
36,4000 EUR Euronext Paris +0,28%
SEB
50,3000 EUR Euronext Paris +0,60%
STMICROELECTRONICS
25,4900 EUR Euronext Paris -4,06%
THALES
259,2000 EUR Euronext Paris +1,37%
TIKEHAU CAPITAL
18,3400 EUR Euronext Paris +0,55%
VALEO
10,1550 EUR Euronext Paris +1,55%
VINCI
122,2000 EUR Euronext Paris +1,12%
VUSIONGROUP
249,8000 EUR Euronext Paris +3,74%
WENDEL
79,9500 EUR Euronext Paris -0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 18:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank