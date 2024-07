Carrefour finalise l’acquisition des enseignes Cora et Match en France

(AOF) - Carrefour a finalisé l’acquisition des enseignes Cora et Match en France, auprès du groupe Louis Delhaize. Cette opération consolide la position de Carrefour sur le marché de la distribution alimentaire en France, avec 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match, essentiellement situés dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est historiquement peu présent. Ces magasins représentent environ 2,4% de parts de marché de la distribution alimentaire en France. La valeur d’entreprise de l’opération est de 1,05 milliard d'euros.

Elle intègre le rachat des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés. La transaction a été effectuée à 100% en numéraire.

Carrefour a obtenu une dérogation de l'Autorité de la Concurrence française pour finaliser l'opération. Elle doit encore se prononcer sur le fond et sur d'éventuels remèdes d'ici à la fin du premier trimestre 2025. Compte tenu du bénéfice de l'opération attendu pour le consommateur final, grâce notamment aux baisses de prix à venir, et de la forte complémentarité géographique des deux groupes, Carrefour estime les enjeux de concurrence limités.

Dans l'intervalle, Carrefour initiera son programme d'intégration et projette de convertir les hypermarchés Cora sous enseigne Carrefour avant la fin de 2024.

Le potentiel de synergies est revu à la hausse, atteignant une contribution additionnelle à l'EBITDA de 130 millions d'euros en rythme annualisé à horizon 2027 (contre 110 millions d'euros précédemment).

Les coûts d'intégration associés, essentiellement répartis entre 2024 et 2025, sont estimés à 250 millions d'euros (contre 200 millions d'euros précédemment), dont environ 150 millions d'euros de coûts d'exploitation et environ 100 millions d'euros d'investissements (Capex).

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.