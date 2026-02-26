 Aller au contenu principal
Carrefour-Émission obligataire en sustainability-linked bond de €500 mlns à 10 ans
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:54

Carrefour SA CARR.PA :

* SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN SUSTAINABILITY-LINKED BOND DE 500 MILLIONS D'EUROS À 10 ANS

* LES 500 MILLIONS D'EUROS LEVÉS SERONT ALLOUÉS AU FINANCEMENT DES BESOINS GÉNÉRAUX DU GROUPE AINSI QU'AU REFINANCEMENT DE LA DETTE

* L'OBLIGATION BÉNÉFICIERA D'UNE NOTATION « BBB » PAR STANDARD & POOR'S

* ECHÉANCE ET RÈGLEMENT : DÉCEMBRE 2035

Texte original tinyurl.com/mv533wta Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)

