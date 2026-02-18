 Aller au contenu principal
Carrefour, Emeis Icade... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 18/02/2026 à 09:24

(AOF) - 2CRSi

Le fabricant de serveurs haute performance signe un contrat d'envergure avec un client canadien pour le déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle sur le marché japonais.

ADP

Le groupe aéroportuaire livrera ses résultats annuels.

Casino

Casino a indiqué qu'il dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 le 26 février 2026. Compte tenu des discussions toujours en cours concernant l'adaptation et le renforcement de sa structure financière, le groupe reporte la publication de ses résultats annuels 2025, désormais prévue d'ici au 31 mars 2026.

Carrefour

Le géant de la distribution a annoncé une progression de 2,8% de son chiffre d'affaires annuel à données comparables, à 91,48 milliards d'euros, mettant en avant une amélioration de ses performances en France et en Espagne.

Emeis

Emeis indique avoir dépassé sa guidance 2025 avec un EBITDAR de 872 MEUR, en hausse de +19,2% à périmètre constant sur un an (contre une hausse comprise entre +15% et +18% attendue).

Eramet

L'entreprise minière et métallurgique dévoilera ses résultats annuels.

Euronext

L'opérateur rendra compte de ses résultats annuels.

Exail Technologies

Exail Technologies annonce clôturer l'exercice 2025 sur une "dynamique particulièrement soutenue" : au 4e trimestre, la croissance du chiffre d'affaires atteint +26% à 153 MEUR et les prises de commandes s'élèvent à 147 MEUR, un niveau légèrement supérieur à celui du dernier trimestre 2024. Dans un contexte marqué par un fort dynamisme commercial, le groupe de technologies affirme ainsi avoir "démontré sa capacité à maîtriser les enjeux opérationnels liés à cette accélération de l'activité".

Icade

Icade publie un CFNC (cash-flow net courant) groupe 2025 en baisse de -10,2% à 3,57 EUR par action au titre de 2025, conforme à sa guidance, et un résultat net à -123 MEUR (contre -275,9 MEUR en 2024), intégrant une baisse de la valeur du patrimoine de -4,5% à périmètre constant.

Mercialys

Mercialys dévoile un résultat net récurrent (RNR) en progression de +3,9% à 117,5 MEUR au titre de 2025, soit 1,26 EUR par action, ainsi qu'une hausse de +4,1% de l'ANR EPRA NTA à 16,96 EUR par action à fin 2025. La foncière d'immobilier commercial revendique un "recentrage du patrimoine sur des actifs dominants au sein de géographies dynamiques avec des mix locatifs répondant aux attentes des consommateurs, contribuant aux excellentes performances 2025 et aux perspectives favorables".

M6

Groupe M6 a dévoilé ses résultats annuels, marqués notamment par un résultat opérationnel courant consolidé en net repli de 11,8%, à 213,5 millions d'euros. De son côté, la marge est passée de 18,5% en 2024, à 17% en 2025. En parallèle, le chiffre d'affaires consolidé s'est affaissé de 4,2%, à 1,225 milliard d'euros, avec des revenus publicitaires qui reculent de 2,8% et des revenus non publicitaires en baisse de 10,5%.

Orange

Le spécialiste des télécoms diffusera ses résultats annuels.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques annonce un chiffre d'affaires consolidé de 26,3 MEUR au titre de 2025, en croissance de 25,2%.

Verallia

Verallia a annoncé avoir engagé une revue stratégique de ses implantations européennes avec l'objectif d'adapter son empreinte industrielle aux évolutions de la demande.

Vusion

Vusion annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Carrefour, ce dernier ayant choisi, dans le cadre de son plan "Carrefour 2030", sa plateforme pour digitaliser l'intégralité de ses hypermarchés et supermarchés en France d'ici 2030. Ce partenariat industriel majeur porte sur le déploiement d'étiquettes électroniques de dernière génération, de rails intelligents et de caméras pilotées par l'IA, afin de transformer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client en magasin.

