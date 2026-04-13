 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carrefour contre la vie chère en Israël
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 12:47

Le ministère israélien de l'Économie, en partenariat avec le distributeur français, déploiera à partir du 15 avril le "panier d'Israël", un dispositif visant à réduire sensiblement le coût des produits de base, rapporte les médias de l'Etat hébreu.

Ce panier de 100 produits essentiels sera proposé à 1 098 shekels (environ 289 EUR), contre près de 1 700 shekels en moyenne aujourd'hui (447 EUR), soit une baisse de plus de 30 %.

Pour le ministre de l'Économie Nir Barkat, l'ambition est de "changer les règles du jeu" en stimulant une concurrence accrue entre distributeurs.

Le dispositif sera disponible pendant au moins six mois dans 50 magasins Carrefour à travers le pays, ainsi qu'en ligne. L'enseigne, qui s'est implantée en Israël depuis 2022, s'est engagée à maintenir, voire à réduire, le prix de ce panier.

A la mi-séance, le titre Carrefour avançait de 1,41% à la Bourse de Paris.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue de la cimenterie de Lafarge à Jalabiya, en Syrie, le 19 février 2018 ( AFP / Delil SOULEIMAN )
    Lafarge reconnu coupable de financement du terrorisme en Syrie
    information fournie par AFP 13.04.2026 13:00 

    Le cimentier français Lafarge et huit anciens responsables ont été reconnus coupables lundi par le tribunal de Paris de financement de terrorisme en 2013 et 2014, pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la guerre ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 13.04.2026 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Retour possible sur les supports
    VUSIONGROUP : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 13.04.2026 12:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ARGAN : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    ARGAN : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 13.04.2026 12:38 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank