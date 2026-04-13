Carrefour contre la vie chère en Israël
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 12:47
Ce panier de 100 produits essentiels sera proposé à 1 098 shekels (environ 289 EUR), contre près de 1 700 shekels en moyenne aujourd'hui (447 EUR), soit une baisse de plus de 30 %.
Pour le ministre de l'Économie Nir Barkat, l'ambition est de "changer les règles du jeu" en stimulant une concurrence accrue entre distributeurs.
Le dispositif sera disponible pendant au moins six mois dans 50 magasins Carrefour à travers le pays, ainsi qu'en ligne. L'enseigne, qui s'est implantée en Israël depuis 2022, s'est engagée à maintenir, voire à réduire, le prix de ce panier.
A la mi-séance, le titre Carrefour avançait de 1,41% à la Bourse de Paris.
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