Carrefour "conteste vigoureusement" les critiques de Bercy sur son modèle de franchise

Les services de Bercy ont évoqué des pratiques "restrictives de concurrence" à l'égard des franchisés, et préconisent une amende de 200 millions d'euros.

( AFP / LOIC VENANCE )

Carrefour impose-t-il à ses franchisés une relation trop déséquilibrée? C'est l'avis de certains d'entre eux, qui l'ont assigné en justice, mais également du ministère de l'Économie, qui préconise une amende de 200 millions d'euros. Des accusations qui ont fait dévisser le titre mardi 18 juin.

Carrefour a répliqué dans la journée : le seul distributeur du CAC 40 dit avoir une "totale confiance" dans la "parfaite validité de ses contrats" . Dans des conclusions versées à une procédure judiciaire en cours, les services de Bercy ont évoqué des pratiques "restrictives de concurrence" à l'égard des franchisés, préconisant une amende de 200 millions d'euros. À 13h, l'action Carrefour plongeait de 8,87% à la Bourse de Paris.

"Carrefour conteste vigoureusement les griefs du Ministère de l'Économie relatifs à la gestion de son réseau de franchise ainsi que le caractère totalement disproportionné de l'amende qui ne pourra être décidée que par la juridiction saisie", indique le distributeur dans un communiqué.

Révolte de franchisés

Les conclusions de Bercy interviennent dans le cadre d'une assignation émanant d'une "association des franchisés de Carrefour", qui rassemble des gérants de magasins en franchise mécontents, et déposée devant le tribunal de Rennes.

Prenant la forme d'un document détaillé sur 160 pages dans lequel est écrit que les pratiques de Carrefour vis-à-vis de ses partenaires franchisés sont "caractéristiques de pratiques restrictives de concurrence" et "consistent très concrètement à asphyxier les franchisés en usant d'une position de force", ces "conclusions d'intervention volontaire" ont été révélées mardi par le média La Lettre . L' AFP a pu les consulter.

Carrefour a évoqué "une minorité de franchisés en désaccord" qui ont "contesté en vain l'attractivité et la croissance du modèle que le groupe a construit avec ses partenaires à l'occasion de plusieurs contentieux portés devant différentes juridictions", et met en avant un dispositif qui attire chaque année plus de 6.000 candidats à la franchise.