Carrefour conteste les griefs de Bercy relatifs à son réseau de franchise

Carrefour SA CARR.PA :
* CONTESTE VIGOUREUSEMENT LES GRIEFS DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE RELATIFS À LA GESTION DE SON RÉSEAU DE FRANCHISE AINSI QUE LE CARACTÈRE TOTALEMENT DISPROPORTIONNÉ DE L’AMENDE QUI NE POURRA ÊTRE DÉCIDÉE QUE PAR LA JURIDICTION SAISIE
* CONTESTE LE CARACTÈRE TOTALEMENT DISPROPORTIONNÉ DE L’AMENDE
* LE MINISTÈRE INTERVIENT DANS UN CONTENTIEUX LANCÉ IL Y A PLUSIEURS MOIS SANS APPORTER AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU SUR LE FOND
* GROUPE A UNE TOTALE CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À DÉMONTRER LA PARFAITE VALIDITÉ DE SES CONTRATS COMME L’ÉQUILIBRE DE SA RELATION AVEC SES PARTENAIRES
* LE MONTANT DE L’AMENDE APPARAÎT ÉVIDEMMENT DÉPOURVU DE TOUT FONDEMENT AU REGARD DE L’IMPACT DES CLAUSES CONTRACTUELLES QUI SONT EN DISCUSSION
* UNE MINORITÉ DE FRANCHISÉS EN DÉSACCORD AVEC CARREFOUR ONT CONTESTÉ EN VAIN L’ATTRACTIVITÉ ET LA CROISSANCE DU MODÈLE QUE LE GROUPE A CONSTRUIT AVEC SES PARTENAIRES
* CARREFOUR CONTINUERA DE DÉFENDRE AVEC CONFIANCE CE MODÈLE POUR LE BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE DE SON RÉSEAU
Texte original shorturl.at/U0lTg Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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