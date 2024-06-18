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Carrefour conteste les griefs de Bercy relatifs à son réseau de franchise
information fournie par Reuters 18/06/2024 à 13:03

Carrefour SA CARR.PA :

* CONTESTE VIGOUREUSEMENT LES GRIEFS DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE RELATIFS À LA GESTION DE SON RÉSEAU DE FRANCHISE AINSI QUE LE CARACTÈRE TOTALEMENT DISPROPORTIONNÉ DE L’AMENDE QUI NE POURRA ÊTRE DÉCIDÉE QUE PAR LA JURIDICTION SAISIE

* CONTESTE LE CARACTÈRE TOTALEMENT DISPROPORTIONNÉ DE L’AMENDE

* LE MINISTÈRE INTERVIENT DANS UN CONTENTIEUX LANCÉ IL Y A PLUSIEURS MOIS SANS APPORTER AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU SUR LE FOND

* GROUPE A UNE TOTALE CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À DÉMONTRER LA PARFAITE VALIDITÉ DE SES CONTRATS COMME L’ÉQUILIBRE DE SA RELATION AVEC SES PARTENAIRES

* LE MONTANT DE L’AMENDE APPARAÎT ÉVIDEMMENT DÉPOURVU DE TOUT FONDEMENT AU REGARD DE L’IMPACT DES CLAUSES CONTRACTUELLES QUI SONT EN DISCUSSION

* UNE MINORITÉ DE FRANCHISÉS EN DÉSACCORD AVEC CARREFOUR ONT CONTESTÉ EN VAIN L’ATTRACTIVITÉ ET LA CROISSANCE DU MODÈLE QUE LE GROUPE A CONSTRUIT AVEC SES PARTENAIRES

* CARREFOUR CONTINUERA DE DÉFENDRE AVEC CONFIANCE CE MODÈLE POUR LE BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE DE SON RÉSEAU

Texte original shorturl.at/U0lTg Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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