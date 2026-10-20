En grande difficulté, GiFi va solliciter un redressement judiciaire

Après de graves difficultés et une valse des dirigeants, l'enseigne de bazar GiFi a annoncé mardi à ses salariés solliciter son placement en redressement judiciaire ( AFP / Gabriel BOUYS )

Après de graves difficultés et une valse des dirigeants, l'enseigne de bazar GiFi a annoncé mardi à ses salariés solliciter son placement en redressement judiciaire, plongeant dans l'inquiétude ses 6.000 employés en France.

"Comme vous le savez, le marché s'est nettement dégradé au cours de l'été et GiFi n'a pas été épargnée. (...) Pour protéger l'entreprise et poursuivre son activité, nous avons décidé (...) de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal compétent", a indiqué son nouveau dirigeant Patrick Puy dans un message consulté par l'AFP.

Il s'agit de demander la protection judiciaire du tribunal de commerce de Toulouse, compétent compte tenu de la taille de l'entreprise qui compte plus de 500 magasins en France.

Le nouveau président du directoire de GiFi, dont la nomination a été annoncée il y a quelques jours, a assuré que cette procédure n'entraînerait "par elle-même, aucune conséquence immédiate sur l'emploi et aucun nouveau PSE (plan de sauvegarde de l'emploi, NDLR) n'est engagé à ce stade".

"Nos magasins restent ouverts. L'activité se poursuit. Vos contrats de travail sont inchangés", a-t-il insisté.

M. Puy, quatrième dirigeant en deux ans à être missionné pour redresser le cap du groupe confronté à de graves problèmes de trésorerie, a dirigé par le passé nombre d'entreprises en crise, de Moulinex-Brandt à Vivarte en passant par Go Sport.

"Pas fameux"

Les problèmes de GiFi ont commencé avec un changement de système informatique raté en 2023, auquel s'est ajoutée la concurrence d'autres magasins (Action, Maxibazar) ou de plateformes internet comme Temu.

En 2025, l'enseigne fondée par Philippe Ginestet en 1981 avait envisagé de réduire de 5% ses effectifs, avant d'interrompre ce plan social. Elle s'est depuis rapprochée du distributeur alimentaire Grand Frais pour lui céder une trentaine de magasins.

GiFi, dont le siège social est basé à Villeneuve-sur-Lot, sous-préfecture du Lot-et-Garonne, est le premier employeur privé de cette ville de 22.000 habitants.

Avant même les annonces officielles de la direction à ses salariés, le journal Sud Ouest avait avancé depuis quelques jours l'hypothèse d'une cessation de paiement.

"On ne sait pas ce qui se passe et ce qui nous attend. On a juste des informations par la presse. De toute façon, on savait que ça n'allait pas bien. On est inquiet car en Lot-et-Garonne, on est sur un bassin d'emploi qui n'est pas fameux", a confié mardi à un correspondant de l'AFP une employée avec 12 ans d'ancienneté, qui a souhaité garder l'anonymat.

Le maire de la ville, Guillaume Lepers, qui a lui-même travaillé 20 ans chez GiFi et occupé le poste de directeur des achats, a tenu une conférence de presse dans la journée pour tenter de rassurer ses administrés.

Ecosystème

"Il y a forcément de l'angoisse, de l'inquiétude. Et je les comprends. (...) J'ai envie de leur dire (aux salariés, NDLR) qu'il y a tout un territoire qui est derrière eux. (...) Ils ont des élus derrière eux, qu'ils soient locaux ou nationaux, et les choses bougent à Paris et ici", a-t-il indiqué.

Pour ce proche de Philippe Ginestet, qui se dit "conscient des difficultés, (...) il va certainement falloir redimensionner l'entreprise, (...) mais je suis convaincu que cette enseigne n'est pas morte".

Le poids Gifi à Villeneuve-sur-Lot, "c'est quelque chose de considérable", avec 600 salariés au siège qui créent, avec leurs familles, de "l'activité indirecte" et "tout un écosystème autour de GiFi".

L'édile LR a promis de se "battre jusqu'au bout pour que la centrale d'achat reste dans le Lot-et-Garonne et sur Villeneuve-sur-Lot" car si GiFi disparaissait, "les conséquences pourraient être graves, très graves pour nos collectivités, pour le bassin d'emploi et pour l'ensemble du territoire".