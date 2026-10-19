Les Bourses européennes ouvrent en repli

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes reculaient à l'ouverture lundi, les investisseurs se focalisant sur les actifs français après les pillages et violences survenus samedi en France en marge de la mobilisation pour le pouvoir d'achat, des tensions qui ravivent les craintes sur la dette du pays.

La Bourse de Paris reculait nettement, se repliant de 1,08 % dans les premiers échanges, quand Londres cédait 0,29 % et Francfort 0,50 %.

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