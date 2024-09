Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: changements d'enseigne des magasins Cora information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement des changements d'enseigne des magasins Cora.



Suite à l'acquisition du distributeur Cora par Carrefour, le groupe entre dans une nouvelle phase avec la bascule progressive des 60 magasins sous leur nouvelle enseigne.



Cette intégration s'effectuera en trois vagues de changement d'enseigne : une première de 19 magasins qui débutera le 1er octobre ; une deuxième de 20 magasins à compter de la mi-octobre et enfin, une dernière vague de 21 magasins à partir de fin octobre.



La bascule se déroulera pendant une période de transition de deux semaines environ au cours de laquelle les hypermarchés resteront ouverts.



'Cette bascule s'effectuera sans fermeture de magasin, avec toute l'information nécessaire afin de garantir une expérience d'achat de grande qualité.” a déclaré Julien Munch, Directeur des opérations Carrefour France.





Valeurs associées CARREFOUR 15,66 EUR Euronext Paris -2,31%