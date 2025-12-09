 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 038,50
-0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour, Carmila, Unlimitail et JCDecaux s'allient pour le retail media sur les sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 17:46

JCDecaux SE JCDX.PA :

* CARREFOUR, CARMILA, UNLIMITAIL ET JCDECAUX S'ALLIENT POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DU RETAIL MEDIA SUR LES SITES CARREFOUR ET CARMILA EN FRANCE ET EN ESPAGNE

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR DÉVELOPPER ET DÉPLOYER UNE OFFRE DOOH

* CE PROJET CONSTITUERA LE PLUS VASTE DÉPLOIEMENT MULTISITE JAMAIS RÉALISÉ PAR JCDECAUX EN FRANCE

Texte original nGNE2qd2sg Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CARMILA
16,6800 EUR Euronext Paris -0,36%
CARREFOUR
13,4600 EUR Euronext Paris 0,00%
JCDECAUX
15,3600 EUR Euronext Paris -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank