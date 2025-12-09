Carrefour, Carmila, Unlimitail et JCDecaux s'allient pour le retail media sur les sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne

JCDecaux SE JCDX.PA :
* CARREFOUR, CARMILA, UNLIMITAIL ET JCDECAUX S'ALLIENT POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DU RETAIL MEDIA SUR LES SITES CARREFOUR ET CARMILA EN FRANCE ET EN ESPAGNE
* PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR DÉVELOPPER ET DÉPLOYER UNE OFFRE DOOH
* CE PROJET CONSTITUERA LE PLUS VASTE DÉPLOIEMENT MULTISITE JAMAIS RÉALISÉ PAR JCDECAUX EN FRANCE
Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA
(Rédaction de Gdansk)
