Carrefour : brusque cassure des 14,1E, test imminent des 13,6E
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 14:40
Le prochain support se dessine vers 13,1E (les MM10 et MM200 se trouvent regroupées à ce niveau) et le principal support horizontal se situe vers 12,8E.
A lire aussi
-
Assouplissements sur la fin des moteurs thermiques : pour le PDG de Stellantis Europe, les annonces de Bruxelles n'auront "aucun impact"
Le paquet de mesures annoncé par la Commission européenne ne convainc pas Emanuele Cappellano, qui juge que les aménagements ne règlent pas les problèmes de court terme. La décision de la Commission européenne d'assouplir l'interdiction des ventes de voitures thermiques ... Lire la suite
-
Le procès de l'Iranienne Esfandiari susceptible d'être échangée contre les Français Kohler et Paris s'est ouvert
Le procès pour apologie du terrorisme de l'Iranienne Mahdieh Esfandiari, possible monnaie d'échange avec Téhéran contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, s'est ouvert mardi au tribunal correctionnel de Paris, pour quatre jours. "Je suis ici aujourd'hui ... Lire la suite
-
Un budget, mais à quel prix ? Faire passer le budget par 49.3 ou par ordonnances présente pour Sébastien Lecornu plusieurs avantages dont celui d’incarner une forme de stabilité, s'il n’est pas censuré à l’issue, mais aussi des risques pour son avenir et son image. ... Lire la suite
-
Au lendemain de l'assassinat retentissant d'Alain Orsoni, figure du nationalisme corse reconverti dans les affaires, sur la tombe de sa mère, camarades nationalistes et élus dénoncent un crime "innommable", qui mobilise enquêteurs et magistrats anticriminalité ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer