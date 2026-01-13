 Aller au contenu principal
Carrefour : brusque cassure des 14,1E, test imminent des 13,6E
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 14:40

Carrefour valide une brusque cassure du palier de soutien court terme des 14,1E et se dirige vers un test de la MM50 qui gravite vers 13,6E.
Le prochain support se dessine vers 13,1E (les MM10 et MM200 se trouvent regroupées à ce niveau) et le principal support horizontal se situe vers 12,8E.

