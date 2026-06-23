Carrefour Brasil accélère sa transition énergétique avec GreenYellow

Carrefour Brasil, premier distributeur alimentaire du pays, a conclu un partenariat avec GreenYellow, spécialiste international de la transition énergétique décentralisée, pour équiper 54 de ses magasins de centrales solaires photovoltaïques.

Reposant sur le principe de l'autoconsommation totale, le projet permettra aux sites concernés de consommer directement l'intégralité de l'électricité produite, sans réinjection sur le réseau. Cette solution vise à améliorer la prévisibilité des dépenses énergétiques tout en renforçant l'autonomie des magasins.

Selon Marcelo Xavier, directeur général de GreenYellow do Brasil, les installations devraient couvrir en moyenne 30% de la consommation électrique des sites. Déployées sur les toitures des bâtiments existants, elles représenteront une puissance installée de plus de 38 MWc et une production annuelle estimée à 56 GWh.

Au-delà des économies d'énergie attendues, le projet présente également un intérêt environnemental. Sans nécessiter d'artificialisation supplémentaire des sols, il devrait permettre de réduire les émissions de plus de 2 000 tonnes de CO? par an, soit l'équivalent de la plantation de 10 000 arbres.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement durable de Carrefour Brasil. En 2023, le groupe avait mené une analyse approfondie de ses actifs afin d'accélérer le déploiement de l'énergie solaire au sein de ses opérations.