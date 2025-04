Carrefour annonce l'acquisition de Magne, ex-franchisé Casino

Le distributeur Carrefour a annoncé mardi le rachat de l'entreprise Magne, précédemment important franchisé de Casino, qui détient 101 magasins de proximité dans le sud-est de la France et des activités de grossiste et de logistique.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Avec cette acquisition effective au 1er avril, Carrefour "intègre 101 magasins de proximité exploités en propre et en franchise" et de tailles allant de 80 à 300 mètres carrés, situés en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, dit le distributeur dans un communiqué.

"Cette acquisition comprend également les activités logistiques de l'entreprise, dont deux entrepôts, situés à Cavaillon et Mende, et de grossiste auprès de plus de 600 clients indépendants", détaille la même source.

Début mars, Casino avait annoncé la rupture de son "contrat de partenariat" avec le groupe Magne, assurant que "cette décision s'inscrit pleinement dans la volonté du nouveau Casino de privilégier la rentabilité plutôt que la recherche de parts de marché à tout prix".

C'est le second acteur majeur à quitter Casino pour rallier Carrefour, après Puig & Fils, société détenant une centaines de supérettes situées en Occitanie qui avait changé de partenariat de franchise mi-janvier.

Dans son communiqué mardi, Carrefour précise vouloir accélérer l'expansion de son réseau de magasins de proximité, c'est-à-dire des plus petits formats le plus souvent exploités en franchise ou en location-gérance, prévoyant pour 2025 "l'ouverture de 400 magasins, contre 250 initialement prévus".