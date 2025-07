Carrefour: accords pour céder neuf magasins en France information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 07:18









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signature de deux accords portant sur la cession de neuf magasins, incluant cinq hypermarchés Carrefour, deux Carrefour Market, un Carrefour City et un magasin Match. Sept magasins seront repris par Coopérative U et deux par Intermarché.



Ces cessions s'inscrivent dans des engagements pris auprès de l'Autorité de la concurrence (ADLC) après la reprise des enseignes Cora et Match en France, de la centrale d'achat Provera, et de 27 magasins Casino par Carrefour.



Ces deux opérations restent soumises à l'approbation de l'ADLC ainsi qu'aux conditions usuelles. Elles devraient être effectives d'ici la fin du premier semestre 2026 et représentent une valorisation totale pour Carrefour de l'ordre de 70 millions d'euros.



Comme indiqué dans le 13 mars au sujet de la décision de l'ADLC, Carrefour confirme les éléments financiers liés à l'acquisition de Cora et Match en France, et notamment l'objectif de 130 millions d'euros de synergies à horizon 2027.





Valeurs associées CARREFOUR 12,4100 EUR Euronext Paris 0,00%