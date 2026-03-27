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Carnival recule à Wall Street après avoir réduit sa prévision de BPA 2026
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 15:08

Le géant des croisières signe un début d'année solide avec des performances supérieures aux attentes en matière d'activité et de bénéfices, retrouvant même le chemin de la rentabilité au 1er trimestre. En revanche, le BPA ajusté pour 2026 est revu à la baisse passant de 2,48 USD (annoncé en décembre) à 2,21 USD, pénalisé par la hausse du prix du carburant. Une révision qui n'a pas échappé au marché : le titre cède près de 3% à New York.

Carnival enregistre un résultat net publié de 258 MUSD au titre du premier trimestre 2026, légèrement au-dessus du consensus (253 MEUR) et loin de la perte de 78 MUSD un an plus tôt, marquant un net retour à la profitabilité. En données ajustées, le résultat net atteint 275 MUSD, en hausse de 58% sur un an.

Le BPA ajusté ressort à 0,20 USD, en progression de 54% par rapport à 0,13 USD un an plus tôt.

Le croisiériste est porté par une demande dynamique, comme l'illustre la croissance de 6,1% sur un an de son chiffre d'affaires qui s'établit à 6,2 MdsUSD, légèrement mieux que le consensus 6,1 MdsUSD.

De son côté, l'EBITDA ajusté ressort à un niveau record de 1,3 MdUSD, en hausse de 5,1% tandis que la génération de trésorerie s'améliore nettement, avec un cash-flow opérationnel de 1,3 MdUSD contre 925 MUSD un an plus tôt, soit une progression de 36,5%.

Sur le plan opérationnel, les coûts de croisière ajustés hors carburant par ALBD augmentent de 5,3% à taux de change constants, un niveau toutefois meilleur qu'anticipé. La consommation de carburant par ALBD recule de 4,7%, reflétant les efforts d'efficacité engagés.

La dynamique commerciale reste particulièrement soutenue, avec des réservations pour 2026 en hausse à deux chiffres et des prix historiquement élevés à taux de change constants. Environ 85% des capacités de 2026 sont déjà réservées, indique le groupe.

"Nous avons enregistré un excellent début d'année avec des résultats records au premier trimestre, dépassant nos prévisions grâce à une demande solide et une exécution rigoureuse", a déclaré le directeur général Josh Weinstein.

Pour l'exercice 2026, Carnival anticipe désormais une amélioration d'environ 150 MUSD de son résultat net ajusté par rapport à ses prévisions de décembre, malgré la hausse du prix du carburant. Le groupe vise un EBITDA ajusté d'environ 7,2 MdsUSD et un BPA ajusté de 2,21 USD. Ce dernier est toutefois révisé à la baisse par rapport à la précédente estimation de 2,48 USD, ce qui semble être la raison du repli du titre à Wall Street.

Enfin, le groupe annonce le lancement du programme stratégique "PROPEL", visant notamment plus de 50% de croissance du BPA ajusté d'ici 2029, ainsi qu'un programme de rachat d'actions de 2,5 MdsUSD, illustrant sa confiance dans sa génération de cash-flow.

Peu avant la publication des résultats, Mizuho Securities avait confirmé son conseil d'achat sur le titre, tout en relevant légèrement sa cible de 38 à 39 USD.

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