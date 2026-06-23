Carnival prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux estimations

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Carnival Corp CCl.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations, l'impact persistant de la hausse des prix du carburant continuant de peser sur les marges de l'opérateur de croisières dans un contexte de tensions géopolitiques.

La société table sur un bénéfice par action ajusté trimestriel d'environ 1,35 dollar, contre une estimation des analystes de 1,42 dollar, selon les données compilées par LSEG.