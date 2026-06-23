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Carnival prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carnival Corp CCl.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations, l'impact persistant de la hausse des prix du carburant continuant de peser sur les marges de l'opérateur de croisières dans un contexte de tensions géopolitiques.

La société table sur un bénéfice par action ajusté trimestriel d'environ 1,35 dollar, contre une estimation des analystes de 1,42 dollar, selon les données compilées par LSEG.

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