 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carnival double la capacité d'accueil de Celebration Key aux Bahamas
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 15:52

Le groupe de croisières renforce les infrastructures de sa destination privée afin d'accompagner la hausse de la fréquentation et d'accroître sa flexibilité opérationnelle dans les Caraïbes.

Carnival Corporation annonce l'achèvement de l'extension du quai de Celebration Key, sur l'île de Grand Bahama, avec deux nouveaux postes d'amarrage livrés en avance sur le calendrier. La destination peut désormais accueillir jusqu'à 4 navires simultanément, soit plus de 13 000 passagers par jour.

Cette extension double la capacité d'accueil du quai et devrait permettre environ 200 escales supplémentaires et 700 000 visiteurs additionnels par an. A compter de septembre 2026, les journées avec 3 ou 4 navires deviendront la norme, tandis que Princess Cruises et AIDA rejoindront également Celebration Key, fait savoir la firme.

Josh Weinstein, directeur général de Carnival Corporation, estime que cette mise en service anticipée permettra de répondre plus rapidement à une demande "exceptionnelle". A l'occasion du premier anniversaire de Celebration Key, le 19 juillet 2026, le site devrait avoir accueilli environ 2,5 millions de visiteurs. Et ce chiffre est attendu à près de 3,5 millions au cours de la deuxième année d'exploitation.

Selon une étude de Tourism Economics, le projet devrait générer plus de 2 500 emplois directs aux Bahamas, 3,2 MdsUSD de recettes publiques supplémentaires et un impact cumulé de 9,7 MdsUSD sur le produit intérieur brut du pays au cours des 20 prochaines années.

A l'ouverture de Wall Street (soit 15h30 heure de Paris), le titre progressait de 0,3%.

Valeurs associées

CARNIVAL CORP
29,300 USD NYSE +6,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,74 +15,33%
CAC 40
8 382,85 -0,02%
Pétrole Brent
72,84 -2,67%
SOITEC
116,05 +1,49%
HAFFNER ENERGY
0,2215 +2,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank