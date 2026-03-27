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Carnival Corp réduit ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le croisiériste Carnival Corp CCl.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels vendredi, alors que la hausse des coûts du carburant pèse sur les marges du croisiériste dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année soit d'environ 2,21 dollars, alors qu'elle prévoyait jusqu'à 2,48 dollars.

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