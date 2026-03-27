Carnival Corp réduit ses prévisions de bénéfices annuels

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Le croisiériste Carnival Corp CCl.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels vendredi, alors que la hausse des coûts du carburant pèse sur les marges du croisiériste dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année soit d'environ 2,21 dollars, alors qu'elle prévoyait jusqu'à 2,48 dollars.