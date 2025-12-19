Carnival Corp. prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations et rétablit le dividende en raison de l'augmentation des réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions au paragraphe 2, les détails au paragraphe 9, le contexte aux paragraphes 4,5, le commentaire du directeur général au paragraphe 7)

Le croisiériste Carnival Corp CCL.N a prévu un bénéfice annuel élevé après avoir dépassé les estimations des résultats trimestriels vendredi, misant sur des prix de billets plus élevés et une demande résistante de la part des consommateurs aisés qui s'engagent dans des voyages et des expériences récréatives.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les premiers échanges.

La société a également rétabli le versement de ses dividendes après l'avoir suspendu à la suite de l'impact de la pandémie. Elle a déclaré un dividende initial de 0,15 dollar par action, avec une date d'enregistrement fixée au 13 février 2026.

Les consommateurs aisés ont fait fi des défis macroéconomiques et ont maintenu leurs dépenses discrétionnaires, alimentant ainsi la croissance dans les secteurs du divertissement, de l'hôtellerie et des voyages d'agrément.

Carnival Corp a déclaré en septembre que ses investissements ciblés et ses efforts de marketing ont contribué à stimuler la demande des consommateurs et à prendre des parts aux activités terrestres telles que les centres de villégiature et les hôtels.

La société a déclaré que les tendances en matière de réservation avaient augmenté au cours des trois derniers mois, ce qui laisse présager une forte dynamique à l'approche de la saison des vagues, une période de promotion des croisières qui commence juste après les vacances d'hiver et dure jusqu'à la fin du mois de mars.

"Les volumes de réservation importants se sont poursuivis du Black Friday au Cyber Monday, dépassant même les niveaux élevés de l'année précédente, ce qui est un indicateur favorable pour la saison des vagues", a déclaré Josh Weinstein, directeur général de la société, dans le communiqué.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'année entière atteigne 2,48 dollars, contre 2,43 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre était de 34 cents par action, supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 25 cents, selon les données compilées par LSEG.